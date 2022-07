In weiten Teilen Deutschlands ist zu Beginn der neuen Woche wieder Schwitzen angesagt: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Temperaturen zwischen 31 und 36 Grad. "Die gute Nachricht ist aber, dass die Abkühlung in Form von Schauern und kräftigen Gewittern nicht lange auf sich warten lässt", sagte DWD-Meteorologe Marco Manitta am Sonntag voraus. Dies sei der Kaltfront des Tiefs "Daniela" zu verdanken, die in der Nacht zum Dienstag von Nordwesten her den Südosten der Republik erreiche und für Schauer sowie teils gewittrigen Regen sorge.

Am Dienstag sei die große Hitze vorerst vorbei. Die Temperaturen erreichen der Vorhersage zufolge im Nordwesten 18 bis 25 Grad, in den übrigen Regionen 26 bis 29 Grad. Einzelne Schauer und kurze Gewitter seien immer wieder möglich, der Wind frische auf. Auch könne es örtlich zu Sturmböen kommen.

Das Wetter in Franken: Vorhersage von Stefan "Wetterochs" Ochs

Für den Rest der Woche erwartet der DWD sommerlich warmes Wetter ohne größere Hitzewellen. Was weiterhin fehle, sei flächendeckender Regen. Eine ganz ähnliche Vorhersage für das Wetter in Franken traf heute (Sonntag) auch der Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach.

"Heute am Sonntag scheint die Sonne und es bleibt trocken", erklärt der "Wetterochs". Die höchste Temperatur werde mit 32 Grad für das Regnitztal von Forchheim bis Bamberg erwartet. Der sehr schwache Wind wehe aus wechselnden Richtungen. "Morgen am Montag scheint die Sonne bis circa 14 Uhr bei einem sehr schwachen Südostwind ungestört, und die Temperaturen steigen auf 36-37 Grad."

Anschließend werde es jedoch deutlich kühler: Es mache sich eine heranziehende Kaltfront bemerkbar (Tief "Daniela"), und zwar durch Wolkenfelder und einen in Böen stürmisch auffrischenden Westwind. "Vereinzelte Schauer und Gewitter treten am späten Nachmittag und am Abend zwar auch auf, eine große Sache wird das aber nicht werden", prognostiezert Stefan Ochs. "Für Gewittercluster und verbreiteten Regen ist einfach zu wenig Luftfeuchtigkeit vorhanden."

Das Wetter am Dienstag und Mittwoch: Kühler und trocken

Am Dienstag und Mittwoch fließen kühlere und weiterhin trockene Luftmassen zu uns. Der Wind frische teils deutlich auf. "Es ist wolkig bis heiter, mit vereinzelten leichten Regenschauern. Die Höchsttemperaturen liegen bei 27 bzw. 25 Grad."

Am heiteren bis wolkigen Donnerstag sollen die Temperaturen dann wieder auf knapp 30 Grad steigen, so der Wetterexperte. "Zunächst bleibt es trocken, abends kommen eventuell Regenschauer auf. Es weht ein schwacher Ostwind. In den Nächten kühlt es auf 18 bis 12 Grad ab."

Die folgenden Tage sind noch von Unsicherheit geprägt: "Am Freitag und Samstag liegen wir im Grenzbereich zwischen heißer Mittelmeerluft im Süden und kühlerer Luft über Norddeutschland. In dieser Frontalzone könnte ein Tief nach Osten ziehen und uns kräftigen Regen bringen. Im Detail ist das alles aber noch sehr unsicher", erklärt Stefan Ochs. "Wo bei dem einen Modell am Freitag bei maximal 24 Grad zeitweise Regen fällt, brennt bei dem anderen bei Temperaturen bis 33 Grad die Sonne vom Himmel."