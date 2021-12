Lothar Matthäus begeistert einmal mehr zahlreiche Zuschauer. Diesmal aber nicht mit seinen Fußball-Künsten, sondern wegen eines neuen Werbevideos. Der Weltfußballer aus dem Jahr 1991 kündigt auf seinem Instagram-Kanal eine Kooperation mit dem NFT-Marktplatz „Noften“ an. Dabei handelt es sich um einen Marktplatz für „Non-Fungible Tokens“, also einzigartigen Gegenständen im Internet. Ähnlich wie Kryptowährungen, etwa der "Bitcoin", setzen auch NFTs auf die Blockchain-Technologie.

In seinem Werbevideo erklärt Matthäus in seiner typischen Art auf Englisch, worum es bei „Noften“ geht. In dem rund 23-sekündigen Clip erzählt Matthäus vom „Meddaverse“ und NVTs (mit NVTs sind NFTs gemeint). Außerdem zeigt sich der ehemalige Fußballprofi begeistert davon „a bart of“ (ein Teil von) an dem neuen Projekt des NFT-Marktplatzes teilnehmen zu können.

Noften, der Marktplatz für NFTs

Noften ist ein Marktplatz der NFTs für Künstler und Prominente vertreibt. Auf der Plattform sollen Fans digitale Unikate von ihren Lieblingskünstlern und Prominenten kaufen, verkaufen, tauschen und ersteigern können. Noften zitiert Matthäus so: "Ich glaube immer, dass die digitale Plattform Wunder bewirken kann, wenn man Talent hat. Die Gier, zu lernen und mehr zu erreichen, wird dich an einen großartigen Ort bringen. Und eine geeignete Plattform zu bekommen, um sein verborgenes Talent zu zeigen, ist nichts anderes als ein Weg, seine Träume leichter zu erfüllen. Ich freue mich sehr über diese Zusammenarbeit und bin gespannt, was als Nächstes ansteht."

Welche Form von NFTs Matthäus anbieten möchte, hat er indes noch nicht verraten. Die Reaktionen auf Twitter zu seinem Werbevideo sind durchwegs positiv. „Englisch kurz, mit zwei bis drei Übersteigern gedribbelt“, fasst den Werbespot ein Nutzer zusammen. Ein anderer zeigt sich geradezu enthusiastisch: „Endgeil! Loddar authentisch“.

Und auch für die Plattform scheint die Kooperation mit Lothar Matthäus ein voller Erfolg gewesen sein. So schreibt Thomas Bosse auf Twitter: „Mich hat er überzeugt. Ich will genau das, was er promotet.“ Worauf hin ein anderer Nutzer ergänzt: „Ich auch. Was immer es sein mag“.