Das ändert sich ab 1. Mai 2018 in Deutschland: Höhere Mindestlöhne, längere Ferien, Datenschutz

Im Mai werden unsere Daten besser geschützt - und zeitgleich länger gespeichert:



Datenspeicherung ohne Anlass





Handwerker bekommen mehr Geld





Längere Ferien



Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gilt ab dem 26. Mai europaweit. Vereinfacht sorgt die "DGSVO" dafür, dass personenbezogene Daten besser geschützt sind. So müssen Verbraucher explizit zustimmen, dass ihre Daten verwendet werden dürfen. Auch müssen die Unternehmen auf Nachfrage ihrer Kunden offenlegen, ob und wie ihre Daten verarbeitet werden - und ob sie etwa zu Werbezwecken weitergegeben wurden.Das Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung hat auch bewirkt, dass WhatsApp sein Mindestalter auf 16 Jahre angehoben hat.Die Daten von Fluggästen werden ab dem 1. Mai 2018 in einer neu eingerichteten Fluggastdatenzentralstelle gespeichert. Und das für ganze fünf Jahre - ohne Grund. Das Bundeskriminalamt speichert Daten wie Name, Wohnadresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Zahlungsart aller Passagiere von Auslandsflügen. Genutzt werden diese, um terroristische Straftaten und schwere Kriminalität zu verhüten bzw. aufzudecken.Mit Beginn des Monats Mai dürfen sich Maler, Lackierer und Steinmetze über mehr Geld freuen: Der Mindestlohn der ungelernten Beschäftigten steigt bundesweit auf mindestens 10,60 Euro, bei Gesellen sind es sogar 12,40 Euro (Ostdeutschland) bzw. 13,30 Euro (Westen). Für Steinmetze und -bildhauer gibt es jetzt einen bundesweit einheitlichen Mindestlohn. In Ostdeutschland wurde der Stundenlohn um 20 Cent auf das Westniveau angehoben - und das liegt bei 11,40 Euro.Schüler dürfen sich über längere Ferien freuen - aber leider nur in Nordrhein-Westfalen. Das erste Mal seit 1966 dauern die Pfingstferien eine ganze Woche. Der Grund dafür ist die günstige Lage der Feiertage und die Tatsache, dass noch ungenutzte Ferientage zur Verfügung standen.