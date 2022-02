Eine Frau aus Speyer hat vom Tod ihrer Tochter durch einen Brief des Ordnungsamtes Hannover erfahren, in welchem die Behörde mit einer Rechnung in Höhe von 2500 Euro drohte. Die Mutter wusste noch nicht einmal, was passiert war.

In dem Brief teilte das Ordnungsamt der Mutter "mit Bedauern" mit, dass ihre 20-jährige Tochter verstorben sei und die Eltern nun binnen acht Tagen ihrer Bestattungspflicht nachkommen müssten. "Falls Sie dieser Aufforderung nicht fristgerecht nachkommen, sind wir gezwungen, die Bestattung auf dem Friedhof Hannover zu veranlassen und Ihnen ca. 2500 Euro in Rechnung zu stellen", heißt es in dem Brief weiter, wie die BILD berichtet.

Die 20-Jährige lebte in einer WG in Hannover. Die junge Frau litt an Schizophrenie, doch die Eltern hätten nicht täglich etwas von ihr gehört, weshalb sie sich keine Sorgen machten, als sie auch nun nichts von ihr hörten. Die Polizei hatte nach Angaben der BILD Schwierigkeiten damit, die Angehörigen ausfindig zu machen und darüber zu informieren, dass sich die Tochter das Leben genommen hatte.

"So etwas darf nicht passieren!", bedauern die Beamten den Vorfall. "Wir wussten nicht, dass die Stadt sofort einen Brief an die Angehörigen geschrieben hat. Dies passierte ohne Rücksprache mit der Polizei", heißt es weiter. Der Schock bleibt.

Hinweis der Redaktion: Wir berichten für gewöhnlich nicht über Selbstmorde. Eine Ausnahme bilden Fälle von großem öffentlichen Interesse. Bei der Telefonseelsorge erreichst du unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 Hilfe in schwierigen, möglicherweise ausweglos erscheinenden Situationen. Unter www.frnd.de ("Freunde fürs Leben") findest du zudem weitere Informationen und Hilfsangebote.