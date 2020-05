In Deutschland drücken erste Schüler bereits wieder die Schulbank, doch nicht alle. Die Debatte um die Wiedereröffnung der Schulen ist derzeit in vollem Gange.

In diese mischt sich nun Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité ein. In seinem NDR-Podcast warnt der Mediziner vor einer zu schnellen Öffnung der deutschen Schulen: Als Vergleich zieht er die Lage in Frankreich heran.

Corona-Lockerungen: Virologe warnt vor zu schnellen Schulöffnungen

Dort haben Wissenschaftler in einer Studie die unerkannte Ausbreitung von "Sars-CoV-2" an einer Schule rekonstruiert, an der das Coronavirus teils schwere Krankheitsverläufe hervorrief. 660 Menschen, darunter Schüler, Lehrer und Eltern wurden dafür getestet. In der Schule konnte sich das Virus über mehrere Wochen befreit ausbreiten. Die Ansteckungsrate war dabei sehr hoch: 38,3 Prozent der Schüler steckten sich an, unter Lehrern lag der Wert bei 43,3 Prozent.