Dank "Horrorwinter": Erleuchten Perlmuttwolken den fränkischen Himmel?

Wer seine Skier bereits im Keller geschliffen oder im lokalen Wintersportgeschäft auf den neuesten Stand bringen hat lassen, dürfte mies dreinblicken angesichts der aktuellen Wetterlage in Deutschland. Auch in Franken wird der Winter schmerzlich vermisst. Die Wintersportsaison läuft nicht an, kaum Weißes schneit vom Himmel und in den Höhenlagen, wie dem Fichtelgebirge oder der Fränkischen Schweiz, setzen Betreiber der Skipisten auf Schneekanonen.

Wetterexperten haben in den vergangenen Monaten immer wieder von einem "Horrorwinter" gesprochen. Der sehr milde Jahreswechsel bringt wohl neue Temperaturrekorde mit sich. inFranken.de erklärt, wie das Wetterphänomen zu Stande kommt und was dahinter steckt.

Der schneearme Winter könnte allerdings auch schöne Seiten haben. Beispielsweise begünstigen die aktuellen Temperaturen als auch derzeit vorherrschende Windströme eine bestimmte Art von Wolken. Dieses Himmelsspektakel könnte auch Franken erwarten.

Perlmuttwolken über Franken? DWD erklärt Wetterphänomen

"Seit Mitte Dezember hat sich eine sehr hartnäckige West- bis Südwestwetterlage eingestellt", sagt Christian Herold, Meteorologe beim "Deutschen Wetterdienst". Es handle sich aktuell um eine der denkbar wärmsten Wetterlagen zu dieser Jahreszeit, ergänzt er. Vorerst wird der Winter keinen Einzug in Europa halten. Ein erster Pollenflug erreicht Deutschland. Derweil kursieren sogar erste Prognosen, dass der Sommer 2020 zu einem "Horrorsommer" inklusive einer neuen Hitzewelle werden könnte.

Dass Winterfreunde möglicherweise schneefrei und enttäuscht zurückbleiben, könnte Wolkenbeobachter freuen: Der "DWD" hält für möglich, dass sogenannte "polarstratosphärische Wolken (PSC)" Einzug in der Region halten. Bei dem Wetterphänomen handelt es sich um "Perlmuttwolken": Das sind Wolken, die Angaben des "DWD" nach, für deren Entstehung eine Temperatur von mindestens minus 78 Grad Celsius notwendig ist. In einer Höhe von 15 bis 30 Kilometern findet man solche Temperaturen im winterlichen "Polarwirbel". Dieser begünstigt die aktuell milde Wetterlage und bestimmt weitestgehend die Windströme in Europa. Aktuell hat sich der "Polarwirbel" in Richtung Skandinavien verschoben, wodurch "Perlmuttwolken" am fränkischen Himmel möglich sind.

"Perlmuttwolken" durch "Polarwirbel": Wie stehen die Chancen?

Der "Deutsche Wetterdienst" erklärt das Phänomen wie folgt: In der genannten Höhe mangelt es eigentlich an Wassermolekülen, die für die Bildung von Wassereis notwendig sind. Eine "Aerosolschicht", die sogenannte "Jungschicht", behebt dieses Problem. Hauptbestandteil dieser Schicht sind Schwefelsäuretröpfchen, an denen sich bei Minusgraden um minus 78 Grad Celsius, die wenigen Wassermoleküle ablagern. Aus dem Wasser-Schwefelgemisch entstehen schließlich die "polaren Stratosphärewolken". Die durch den "Polarwirbel" begünstigten niedrigen Temperaturen sorgen zudem dafür, dass aus dem Tröpfchen Kristalle werden. An diesen Kristallen wird das einfallende Sonnenlicht gebrochen. Die Wolken muten deshalb "perlmuttartig" an. Es kommt zu zahlreichen Lichtreflexionen, die sich teilweise überlagern und so unterschiedlichste Farbtöne zum Vorschein bringen.

Zuletzt waren solche Wolken 2016 in Mitteleuropa am Himmel zu sehen. Vor allem in den Abendstunden war das Himmelsspektakel erkennbar: Mehrere Sonnenuntergänge verfärbten sich. Der Abendhimmel war purpurrot gefärbt.