Der Start für den digitalen Corona-Impfpass in Deutschland kommt doch früher als gedacht: Schon ab Donnerstag (10.06.2021) soll es so weit sein. Die Anwendung namens "CovPass" werde Schritt für Schritt ausgerollt und in den App-Stores verfügbar sein, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Mittwoch (09.06.2021) in Berlin. Ressortchef Jens Spahn (CDU) will Einzelheiten dazu am Donnerstag vorstellen.

Ab Montag (14. Juni 2021) soll man sich in vielen Apotheken den digitalen Nachweis einer vollständigen Impfung nachträglich ausstellen lassen können, wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände bereits am Dienstag (8. Juni) in Berlin mitteilte. Die freiwillge App "CovPass" steht den Interessenten bis dahin also rechtzeitig zur Verfügung. Vor dem bundesweiten Start war ein Testlauf in ausgewählten Impfzentren begonnen worden.

Digitaler Corona-Impfpass: So funktioniert "CovPass"

Die EU-Länder und das EU-Parlament hatten sich kürzlich auf Details eines europaweiten Zertifikats geeinigt, mit dem man Impfungen, Tests und überstandene Covid-19-Erkrankungen nachweisen kann. Dies soll auch Reisen erleichtern. Dabei geht es um eine Ergänzung des weiter verwendbaren gelben Impfheftes. Wie soll das ganze nun also funktionieren?

Die Apotheken und bald auch Impfzentren und Arztpraxen stellen das Zertifikat für die vollständige Corona-Impfung aus. Dafür benötigen sie die Daten der Geimpften, insbesondere den Nachweis über die Impfung zum Beispiel in Form des Impfheftes. Wer im Impfzentrum geimpft wurde, sollte zu diesem Zweck auf keinen Fall seinen Account im Impfportal löschen. Anschließend wird das Zertifikat über den eigens dafür entwickelten Service der Unternehmen Ubirch, IBM Deutschland, govdigital und Bechtle angefordert. Die geimpfte Person erhält das Impfzertifikat in Form eines QR-Codes entweder digital oder ausgedruckt per Post.

Der QR-Code muss schließlich in der "CovPass"-App nur noch eingescannt werden und ist damit gespeichert. Muss man seinen Impfstatus nachweisen - beispielsweise bei Reisen ins Ausland - reicht es dann, den QR-Code in der App vorzuzeigen. Alternativ kann das Impfzertifikat auch in Papierform vorgezeigt werden.

Wie sicher ist der digitale Impfnachweis?

Wird der Code bei einer Kontrolle gescannt, zeigt er übrigens nur die nach EU-Vorgaben nötigsten Informationen an: Impfstatus, Vor- und Nachname und das Geburtsdatum. Weitere Daten wie Impfstoff, Impfdatum, Land etc. sind ebenfalls in der App gespeichert, aber nicht für andere einsehbar.

Zentral gespeichert werden die Daten jedoch nicht. Sie werden einmalig erhoben, zur digitalen Signierung an das Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelt und danach sofort wieder gelöscht. Wird das Impfzertifikat zur App hinzugefügt, sind die Daten lediglich lokal auf dem Handy gespeichert. Eine Art "zentrales Impfregister" wird es nicht geben. Darüber hinaus ist der QR-Code kryptografisch mit einer Signatur abgesichert und soll so sicher vor Manipulation und Fälschung sein, heißt es auf der Projekt-Webseite von "CovPass" des RKI.

Auch nachträgliche Ausstellungen für den digitalen Impfnachweis sollen möglich sein - etwa bei Ärzten und Apotheken. "CovPass" soll zudem in Zukunft negative Testergebnisse und überstandene Infektionen dokumentieren können.

Wer bereits die offizielle Corona-Warn-App des RKI benutzt, kann seinen Impfnachweis künftig auch darüber nachweisen. Die Macher der Tracing-App veröffentlichten in der Nacht zum Mittwoch (9. Juni) die aktuelle Version 2.3.2 mit dem entsprechendem Feature in den App-Stores von Apple und Google.