Coronavirus via E-Mail - das steckt hinter der perfiden Masche

Auf den ersten Blick könnten die Mails, die im Namen der CDC( Centers for Disease Control and Prevention - Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention) verschickt werden, wirklich echt sein. In dieser Mail werden Maßnahmen gegen das Coronavirus vorgeschlagen. Alles wirkt überzeugend, bis auf die Domain des Absenders. Die offizielle Domain der Organisation lautet: cdc.gov, der Absender verwendet eine ähnliche cdc.gov.org. An diesem Zusatz lässt sich die Täuschung erkennen, wie mimikama berichtet.

Inhalt der E-Mail kann schnell täuschen

In der E-Mail heißt es, dass die CDC "ein Managementsystem zur Koordinierung einer nationalen und internationalen Antwort der öffentlichen Gesundheit eingerichtet" habe. Der Empfänger wird daraufhin aufgefordert eine Seite zu öffnen, wo er dann neue Infektionsfälle in der Stadt finden kann. Der Link enthält die Domain-Endung cdc.gov und wirkt dadurch ebenfalls sehr glaubwürdig.