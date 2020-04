Coronavirus: Chronik der Ereignisse in Deutschland

Das Coronavirus hat sich seit dem Beginn des Jahres 2020 auf der ganzen Welt rasant ausgebreitet. Seinen Ursprung nahm das Virus, das eine gefährliche Lungenkrankheit (Covid-19) auslöst, in China.

Seit Ende Januar ist es auch in Deutschland nachgewiesen, inzwischen gibt es weit über 100.000 bestätigte Fälle in Deutschland und mehrere Tausend Tote.

Coronavirus - eine Chronologie

Wir haben Ereignisse in einer Chronik für Sie zusammengefasst - Parallel zu den Ereignissen und deren Beschreibung können Sie in der animierten Grafik sehen, wie sich die Corona-Fallzahlen in Deutschland entwickelt haben in diesem Zeitraum.