Die Corona-Zahlen in Deutschland rasen aktuell steil nach oben. Bundesweit gibt es aktuell eine 7-Tage-Inzidenz von 134,4 (Stand: 29.03.21, 03.08 Uhr)

Auch in Franken sind die Zahlen sehr hoch. Ein Blick auf die 7-Tage-Inzidenzen in Franken zeigt: Keine Region ist momentan unter dem Inzidenzwert 50. Aufgrund dieser Entwicklungen fordert unter anderem der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach einen "letzten harten Lockdown".

Starker Anstieg der Corona-Zahlen: Lauterbach übt scharfe Kritik

"Wir können es nicht so laufen lassen", sagte Lauterbach im Westdeutschen Rundfunk. Andernfalls würden die Inzidenzzahlen in wenigen Wochen über 200 steigen.

Der SPD-Politiker plädierte einerseits für eine Pflicht zum Homeoffice und zu regelmäßigen Corona-Tests in den Betrieben. Außerdem sprach er sich für eine befristete Ausgangssperre am Abend aus. Die Bewegungsdaten der Handys zeigten, dass sich viele Menschen abends immer noch privat träfen. Das sei verständlich, müsse aber eine Zeit lang begrenzt werden.

Kritik übte der Gesundheitspolitiker an dem uneinheitlichen Vorgehen der Länder und den vielerorts zu beobachtenden Bemühungen, mit mehr Tests Lockerungen zu ermöglichen. "Die Wahrheit ist, wir müssen erst einmal wirklich Kontrolle in das Geschehen hineinbringen. Wir brauchen etwas, was das exponentielle Wachstum jetzt hemmt und das ist mit Lockerungen nicht zu machen." Zu glauben Tests seien der Königsweg, mit dem man den Anstieg der Inzidenzzahlen in den Griff bekomme, sei ein Fehler. "Das lässt sich durch Testen nicht alleine wegbekommen."

Mediziner schlagen Alarm - Kretschmann fordert harten Lockdown

Während das Saarland den Lockdown nach Ostern verlassen will, überlegen andere Bundesländer den Lockdown zu verschärfen. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg Winfried Kretschmann (Grüne) zeigte sich über Saarlands Pläne wenig begeistert.

Kretschmann stellte für Anfang der Woche weitere Gespräche zwischen Bund und Ländern über einen harten Lockdown in Aussicht. "Wir müssen das auch mit anderen Ländern vorbesprechen, mit dem Bundeskanzleramt. Wir sehen halt, die Zahlen rasen förmlich hoch", sagte Kretschmann am Samstagabend in Stuttgart.

Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) Gernot Marx warnt eindringlich: "Wir rennen sehenden Auges ins Verderben. Wir müssen von den hohen Zahlen runter! Jetzt. Augenblicklich." Außerdem fordert er zwei oder drei Wochen harten Lockdown. "Das wird zahlreiche Menschenleben retten und noch viel mehr vor lebenslangen Langzeitfolgen durch Covid bewahren."

Die Bevölkerung habe gar nicht mitbekommen, wie knapp es war

Auch sein Kollege, Professor Steffen Weber-Carstens, Leiter des DIVI-Intensivregisters und Mitglied der erweiterten Klinikleitung der Klinik für operative Intensivmedizin an der Charité Berlin, gibt zu bedenken: "Die Bevölkerung hat zwischen Weihnachten und Anfang Januar, wo wir fast 6.000 Covid-Patienten versorgt haben, gar nicht mitbekommen, wie knapp es war. Zahlreiche Menschen wurden hier aus dem Osten oder der Mitte Deutschlands nach Norden geflogen. Ein Kraftakt, den wir geschafft haben – aber drei Monate später nicht gleich noch einmal brauchen.“

DIVI-Präsident Marx appelliert deshalb eindringlich an Politik und Bevölkerung: "Keiner will einen harten Lockdown. Wir alle wünschen uns unser altes Leben zurück. Aber wir sind gerade in der wohl kritischsten und entscheidendsten Phase der Pandemie. Harter Lockdown über die Osterferien – weil uns die britische Mutation keine andere Wahl lässt. Und dann können wir bei deutlich niedrigeren Inzidenzen mit Schnelltests, PCR-Tests, Impfungen und Apps wieder öffentliches Leben zulassen.“

Jeder Patient, der nicht auf die Intensivstation müsse, sei die Anstrengung wert, weiß Marx mit Blick in die Klinik. "Unsere Patienten sind gezeichnet fürs Leben. Und wie es den zahlreichen Long-Covid-Patienten gehen wird, ist noch absolut nicht absehbar.“

Merkel gegen Lockerungen und Modellprojekte

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angesichts der dritten Corona-Welle allen geplanten Lockerungen und Modellprojekten in Deutschland eine klare Absage erteilt. Die CDU-Politikerin übte am Sonntagabend (28.03.21) in der ARD-Sendung "Anne Will" massiven Druck auf die Länder aus, um diese zum Umsetzen der Notbremse und noch schärferer Maßnahmen zu bewegen. Merkel deutete auch an, dass der Bund tätig werden könnte, wenn die Länder nicht die nötigen Maßnahmen ergreifen sollten.

Die nächste Bund-Länder-Beratung ist für den 12. April vorgesehen. Spätestens bis zu diesem Zeitpunkt dürfte es also Gewissheit über einen möglichen harten Lockdown geben. Momentan spricht einiges dafür.

