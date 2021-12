Omikron bereitet weltweit große Sorgen

bereitet EU-Seuchenschutzbehörde : Löst Omikron die Delta-Variante bald ab?

: Löst die bald ab? "Spekulation": Virologe Hendrik Streeck kritisiert Aussage der Seuchenbehörde

Die Omikron-Variante des Coronavirus bereitet weltweit Sorgen. Die Symptome seien zwar mild, aber "ungewöhnlich", wie Angélique Coetzee, die Vorsitzende des südafrikanischen Ärzteverbands, vor wenigen Tagen mitteilte. Ausgebrochen in Südafrika ist die Variante nun auch in Europa und Deutschland angekommen. Wie die EU-Seuchenschutzbehörde jetzt prognostiziert, soll Omikron in wenigen Monaten die Delta-Variante ablösen und zur vorherrschenden Corona-Variante werden. Virologe und Leiter des Instituts für Virologie der Uniklinik Bonn, Hendrik Streeck, warnt unterdessen vor zu viel Spekulation. Wie ist also die Lage?

Corona-Virus: Löst Omikron bald die Delta-Variante ab?

In nur wenigen Monate soll die Omikron-Mutation des Coronavirus die Delta-Variante in Europa ablösen und somit die vorherrschende Variante werden. Das erklärt nun die EU-Seuchenschutzbehörde. Experten sind sich einig, dass Omikron dann für mehr als die Hälfte aller Corona-Infektionen verantwortlich sein wird. Auch in Amerika wurden Stimmen laut, dass die Pandemie durch die neue Mutation aus Südafrika erneut an Fahrtwind gewinnen könnte - und das bereitet große Sorgen.

Einige Wissenschaftler und Virologen sind der Meinung, dass Omikron sich zudem weitaus schneller verbreiten könnte, als die Delta-Variante. Das geht aus einem Schreiben der EU-Seuchenschutzbehörde hervor, wie die "Welt" berichtet.

Dass die Delta-Variante deshalb nicht unwichtiger wird, erklärt wiederum der Virologe Hendrik Streeck gegenüber dem TV-Sender Phoenix und warnt gleichzeitig vor Spekulationen rund um Omikron.

"Sehr spekulativ": Virologe Streeck übt Kritik an der Aussage der EU-Seuchenschutzbehörde

"Ich finde das sehr spekulativ, jetzt auch das Bild an die Wand zu malen, dass wir es mit einer Super-Variante zu tun haben, wo wir eine enorme Übertragung haben werden", so Streeck weiter. Selbstverständlich sollten alle Möglichkeiten in Betracht gezogen werden, allerdings wisse man im Moment noch zu wenig über die Corona-Mutation. "Es dürfen derzeit keine vorschnellen Schlüsse gezogen werden, egal in welche Richtung."

Konzentrieren müssten wir uns weiterhin auf die Infektionszahlen in Deutschland "egal, welche Variante das im Moment ist". Streeck richtet den Blick weiterhin auf die Delta-Variante: "Kontrollieren wir Delta, kontrollieren wir dadurch auch die Omikron-Variante."

Schlussendlich würden dieselben Maßnahmen gegen die Omikron-Mutation helfen, die wir bereits gegen Delta haben: Impfen, Boostern, AHA-L-Regeln und Kontaktbeschränkungen. So können wir auch "dieses Virus eindämmen", schließt der Virologe ab. Um die Pandemie in Deutschland in den Griff zu bekommen, versuchen Bund und Länder mit neuen Maßnahmen gegenzusteuern. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigt beispielsweise für den Freistaat weitere Verschärfungen an.