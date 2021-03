Für das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München am 3. April (18.30 Uhr/Sky) gibt es einem Medienbericht zufolge Planungen für eine Zulassung von Fans.

Wie der "Sportbuzzer" am Sonntagabend berichtet, sollen 999 Zuschauer ins Stadion dürfen. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung soll demnach am Montag um 10.00 Uhr bei einer Pressekonferenz den Modellversuch verkünden.

Modellversuch geplant: 999 Zuschauer bei Fußball-Spitzenspiel trotz Corona

Voraussetzung sollen Schnelltests, eine spezielle Zugangskontrolle und die Platzverteilung im A-Block der Red-Bull-Arena sein.

RB wollte sich am Sonntagabend auf Anfrage dazu nicht äußern.

Vorschaubild: © Bernd Thissen (dpa)