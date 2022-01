Ende der vorvergangenen Woche hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) eine - vor allem aufgrund ihrer Kurzfristigkeit - umstrittene Entscheidung zum Status von Corona-Genesenen gefällt: Dieser gilt seitdem nicht mehr für sechs, sondern nur noch für drei Monate.

Allerdings müssen sich offenbar nicht alle Bürger an diese Vorgabe halten. Wie Bild.de berichtet, gilt im Bundestag weiterhin die Sechs-Monate-Regel.

Verkürzter Genesenenstatus gilt nicht im Bundestag

Während Normalbürger nun bereits drei Monate nach einer Corona-Infektion nicht mehr als genesen gelten und weitreichende Rechte verlieren, wenn sie nicht geimpft sind, gelten Politiker im Bundestag weiterhin für sechs Monate nach einer Infektion als genesen - und werden laut Bild nicht ausgeschlossen.

Dem Nachrichtenportal, das dies als "Corona-Sonderrecht" und "Extrawurst" beschreibt, wurde die entsprechende Regelung vom Bundestag bestätigt.

Demnach sei der Genesenenstatus in der Allgemeinverfügung des Bundestags geregelt. Seit dem Beschluss der neuen Regelung am 14. Januar sei diese Allgemeinverfügung noch nicht angepasst worden - weshalb sich die Verfügung noch nach der alten Sechs-Monate-Regel richtet.

Allgemeinverfügung noch nicht angepasst

Laut Bild sei unklar, wann die Allgemeinverfügung für Abgeordnete angepasst werden soll. Es werde "fortlaufend analysiert, ob Änderungen der Allgemeinverfügung angezeigt sind", wird das Parlament zitiert.

Bis vor kurzem galt eine Person, die sich mit Corona infiziert hat, für sechs Monate als genesen - diesen Zeitraum verkürzte das RKI auf drei Monate. Als Begründung wurde der "zeitlich noch stärker begrenzten Schutz vor einer erneuten Infektion mit der Omikronvariante" genannt.

Die Folge: Quasi über Nacht haben viele Menschen in Deutschland ihren Genesenenstatus verloren, da die neue Regelung bereits einen Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft getreten ist, und zwar am Samstag (15. Januar). Millionen Bürger konnten plötzlich nicht mehr ohne Test Bus und Bahn nutzen oder in Restaurants gehen, in denen 2G gilt.

