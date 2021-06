Berlin vor 1 Stunde

Sommerurlaub 2021

Corona-Regel in Europa: Alle Reiseziele und Maßnahmen auf einen Blick

Überall in Europa gelten andere Einreisebedingungen. Mancherorts benötigen Sie zur Einreise nur einen Schnelltest. Anderswo müssen Sie sich vorab in Online-Portalen registrieren. Einen Überblick, worauf Sie aktuell bei Reisen in Europa achten müssen, finden Sie bei inFranken.de.