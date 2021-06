Coronavirus: Delta-Variante in Großbritannien weiter auf dem Vormarsch

in Großbritannien weiter auf dem Vormarsch Wie ist die Lage in Deutschland?

Wir gut wirken die Corona-Impfstoffe gegen die Delta-Variante?

Zum 21. Juni wollte die britische Regierung die Corona-Einschränkungen im Land aufheben - eigentlich. Die Delta-Variante des Coronavirus verbreitet sich in Großbritannien massiv. Die Fallzahlen derjenigen, die sich mit der Virus-Mutante, die erstmals in Indien entdeckt wurde, infizieren, steigen rasant. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Großbritannien ist in kurzer Zeit von unter 20 auf zuletzt 75,1 angestiegen. Viele fragen sich: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? Und vor allem: Hilft die Corona-Impfung gegen die Mutante?

Coronavirus: Warum verbreitet sich die Delta-Variante so rasant?

Das britische Gesundheitsministerium führt die rasante Verbreitung bisher auf zwei Ursachen zurück. Zum einen sei die Übertragbarkeit der Variante deutlich höher als bei den anderen Mutanten. Bis zu 60 Prozent ansteckender könnte die Delta-Variante demnach sein. Die zweite mögliche Ursache ist besorgniserregend:

Die Impfung könnte weniger wirksam sein, als bei anderen Coronavirus-Varianten. Aber inwieweit ist die Wirksamkeit der Impfstoffe wirklich eingeschränkt?

Wie gut wirkt die Impfung gegen die Corona-Variante?

Laut dem deutschen Ärzteblatt könnte der Impfstoff bei der Delta-Variante nach der ersten Dosis vor einer symptomatischen Erkrankung um rund 17 Prozent weniger schützen, als beispielsweise bei der Alpha-Variante. Aber: Eine britische Studie von Public Health England kommt zu einem vielversprechenden Ergebnis, was die Zweitimpfung betrifft: Jeder zugelassene Impfstoff entfaltet demnach nach der zweiten Dosis auch bei der Delta-Variante seine vollständige oder zumindest eine vergleichbare Wirkung.

Wie wird sich die Delta-Variante voraussichtlich in Deutschland verbreiten?

In Deutschland kommt die Delta-Variante bisher kaum vor, die Infektionszahlen sinken landesweit weiterhin. Experten mahnen aber dennoch zur Vorsicht. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird sich die Mutante in ganz Europa noch vermehrt ausbreiten.Auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnte jüngst vor der Variante. Er rechnet nach eigener Aussage mit einer Ausbreitung der Corona-Mutante im Herbst.