Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder haben am Mittwoch (28. Oktober 2020) in einer Video-Konferenz über weitergehende Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus beraten und Beschlüsse gefasst, die von Kanzlerin Merkel selbst in einer anschließenden Pressekonferenz als "drastisch und belastend" bezeichnet wurden.

Kanzlerin Merkel sagte, heute sei "ein schwerer Tag" und sie wisse, dass die Maßnahmen die Menschen belasten. Die bisherigen Regeln hätten aber nicht mehr den gewünschten Erfolg und daher müsse man nun härtere Regeln verhängen. Die beschlossenen Regeln sollen ab dem 2. November bis Ende des Monats gelten. Wie es dann im Dezember weitergeht, sei noch offen, so Merkel. 75 Prozent des Infektionsgeschehens in Deutschland lasse sich nicht mehr nachverfolgen. Das Gesundheitssystem werde damit noch fertig. Aber wenn es bei dem Tempo des Infektionsgeschehens bleibe, komme man binnen Wochen an die Grenzen, sagte die Kanzlerin.

Corona-Maßnahmen: Diese Regeln gelten ab dem 2. November

Nur noch Angehörige des eigenen und eines weiteren Hausstandes dürfen sich gemeinsam in der Öffentlichkeit aufhalten, maximal sind dabei zehn Personen erlaubt

Die Deutschen werden gebeten, auf Reisen und Ausflüge zu verzichten - Übernachtungen sind nur noch aus triftigen Gründen erlaubt.

Kultureinrichtungen wie Theater, Opern oder Konzerthäuser sollen schließen.

Freizeiteinrichtungen sollen ebenfalls zu bleiben, dazu zählen Messen, Kinos, Freizeitparks, Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmeeinrichtungen.

Fitnessstudios, Schwimm- und Freizeitbäder werden geschlossen. Freizeit- und Amateursport soll ebenfalls nicht mehr betrieben werden, einzige Ausnahme sind Individualsportarten.

Profisport darf im November nur noch ohne Zuschauer stattfinden.

Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und alle weiteren Gastronomiebetriebe sollen geschlossen werden - ausgenommen seien die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause, auch Kantinen sollen offen bleiben.



Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios werden geschlossen, weil hier der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Medizinisch notwendige Behandlungen etwa beim Physiotherapeuten oder Fußpflege sind weiter möglich. Auch Friseure bleiben geöffnet.

Die Unternehmen, die von der vorübergehenden Schließung betroffen sind, sind umfangreiche Nothilfen geplant. Erstatten werden sollen Umsatzausfälle, dafür steht ein Volumen von bis zu zehn Milliarden Euro zur Verfügung.

Schulen und Kindergärten bleiben dagegen offen. Die Länder sollten aber weitere Schutzmaßnahmen einführen. Auch Einzelhandelsgeschäfte und der Großhandel dürfen unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen insgesamt geöffnet bleiben. Es müsse aber sichergestellt werden, dass sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro 10 Quadratmeter aufhalte.

Weitere Ausnahmen sind Friseursalons, die unter den bestehenden Hygienevorgaben offen bleiben dürfen, sowie Praxen, die medizinisch notwendige Behandlungen wie Physiotherapien anbieten. Auch an den Arbeitsplätzen der Deutschen werden sich die Beschränkungen bemerkbar machen: Die Regierung fordert Unternehmen dringend dazu auf, wo immer es möglich ist, Heimarbeit zu ermöglichen.