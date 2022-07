Überlastung und Personalprobleme sind im deutschen Gesundheitssystem ein dauerhaftes Problem. Die Zahl der Patient*innen, die mit Corona im Krankenhaus liegen, ist dieses Jahr doppelt so hoch wie im letzten. Das stellt Deutschlands Krankenhäuser vor eine Belastungsprobe, die sich im kommenden Herbst zuspitzen soll.

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, äußerte große Besorgnis gegenüber der Funke Mediengruppe. Obwohl der Anteil an Intensivpatient*innen unter den Eingelieferten mit Corona niedriger sei als 2021, beunruhigen Gaß die absoluten Zahlen. Derzeit (Stand Juli 2022) gebe es doppelt so viele Corona-Patient*innen, wie zur gleichen Zeit vor einem Jahr.

Krankenhäusern steht "extreme Belastungsprobe" bevor: Gesundheitssystem überlastet

"Die Zahlen verdeutlichen, dass der Herbst für die Kliniken erneut eine extreme Belastungsprobe werden kann", so Gaß. Bundesgesundheitsminister Lauterbach ist sich sicher, dass eine schwere Welle im Herbst und im Winter bevorstehe. Er rechne mit einer katastrophalen Corona-Entwicklung. Deswegen diskutierte die deutsche Bundesregierung bereits über mögliche Regelungen in puncto Corona-Schutzmaßnahmen: Corona-Regelungen für Herbst auf dem Weg: Was plant der Bund für Deutschland?

"Trotzdem sind die steigenden Zahlen Corona-positiv getesteter Patienten im Moment nicht die Hauptsorge in den Krankenhäusern", sagte Gaß. Personelle Schwierigkeiten aufgrund des hohen Krankenstandes seien das Hauptproblem. "In zahlreichen Krankenhäusern müssen planbare Operationen daher verschoben und zeitweise ganze Bereiche abgemeldet werden". So auch in Bamberg. Dort kann die Besatzung des Klinikums wegen Corona-Krankheitsausfällen nur noch Notoperationen durchführen.

Um einen besseren Überblick zu schaffen, nannte Gaß konkrete Zahlen. Derzeit werden rund 1300 Patient*innen mit Corona auf den Intensivstationen und rund 17.000 auf den Normalstationen behandelt. Somit sei die absolute Zahl der Patient*innen auf einem doppelt so hohen Niveau, wie letzten Sommer. Außerdem könne er einen besorgniserregenden Trend erkennen: allein in den vergangenen Wochen seien die Zahlen um 7.7 und 15.4 Prozent angestiegen.

