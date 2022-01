Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am fünften Tag in Folge einen Anstieg der offiziellen bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Montagmorgen (3. Januar 2022) mit 232,4 an. Weil zwischen den Jahren weniger getestet und gemeldet wird, geht das RKI bei den Zahlen von einer Untererfassung aus.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 222,7 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz ebenfalls bei 222,7 (Vormonat: 442,1). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 18 518 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.01 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 13 908 Ansteckungen.

Nach den Feiertagen: Corona-Zahlen in Deutschland steigen wieder

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 68 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 69 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 7 207 847 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Montag mit 6 478 600 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 112 223.

Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der "Bild" zeigt, hat die Mehrheit der Menschen in Deutschland kein Vertrauen mehr in die offiziellen Infektionszahlen. Auf die Frage, ob sie den Corona-Zahlen noch vertrauen, antworteten rund 57 Prozent mit Nein und 32 Prozent mit Ja. Wie viele Menschen insgesamt befragt wurden, gab die Zeitung nicht an.

Sowohl das Robert-Koch-Institut als auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach haben darauf hingewiesen, dass die Corona-Zahlen die Infektions-Lage derzeit nicht vollständig abbilden. Grund dafür ist der Rückgang an Tests und Meldungen durch die Gesundheitsämter während der Feiertage und zwischen den Jahren. Ab der zweiten Januarwoche sollen die gemeldeten Infektionszahlen wieder belastbar sein.

