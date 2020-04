Corona-Krise: So könnten erste Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen aussehen

Seit mehreren Wochen gelten in Deutschland wegen der Ausbreitung des Coronavirus strikte Ausgangsbeschränkungen. Am Mittwoch (15. April 2020) treffen sich die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Bundesländer, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu diskutieren. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnte am Dienstag (14. April 2020) vor einem "Überbietungswettbewerb".

Viele Menschen hierzulande fragen sich: Wie könnten mögliche Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen, die nach jetzigem Stand am 19. April auslaufen, aussehen? Die Nationale Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, hat dazu am Montag (13. April 2020) ein Gutachten unter dem Titel "Coronavirus-Pandemie – Die Krise nachhaltig überwinden" veröffentlicht.

Corona-Krise: Forscher zeigen möglichen Weg aus den Beschränkungen

Die Forscher der Akademie erklären in dem Gutachten unter anderem, wie ein Weg aus den Corona-Beschränkungen aussehen könnte. Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) nannte die Empfehlungen der Leopoldina eine „exzellente Beratungsgrundlage“ für die anstehenden Entscheidungen der Bundesregierung über mögliche Lockerungen.

Die Forscher empfehlen etwa, Schulen schrittweise wieder zu öffnen: "Im Bildungsbereich hat die Krise zum massiven Rückgang der Betreuungs-, Lehr- und Lernleistungen sowie zur Verschärfung sozialer Ungleichheit geführt. Die Wiedereröffnung der Bildungseinrichtungen sollte daher sobald wie möglich erfolgen", heißt es im Gutachten.

Jüngere Schüler seien "mehr auf persönliche Betreuung, Anleitung und Unterstützung angewiesen". Die Forscher empfehlen daher, dass Grundschulen und die Sekundarstufe I (Mittel-, Real- und Förderschulen sowie Gymnasium ohne Oberstufe) als Erste schrittweise wieder öffnen sollten. Für die höheren Stufen des Bildungssystems sollte dem Gutachten zufolge zunächst weiterhin die Möglichkeit genutzt werden, Wissen via Fernunterricht zu vermitteln.

Wiedereröffnung von Kindertagesstätten: Forscher raten zu Vorsicht

Was die Wiedereröffnung von Kindergärten und Kitas betrifft, raten die Leopoldina-Forscher zu Vorsicht: "Da kleinere Kinder sich nicht an die Distanzregeln und Schutzmaßnahmen halten können, gleichzeitig aber die Infektion weitergeben können, sollte der Betrieb in Kindertagesstätten nur sehr eingeschränkt wiederaufgenommen werden."

Auch das öffentliche Leben soll dem Gutachten nach Schritt für Schritt wieder aufgenommen werden. Die Leopoldina-Akademie nennt hierfür drei Voraussetzungen:

Die Neuinfektionen stabilisieren sich auf niedrigem Niveau.

Notwendige klinische Reservekapazitäten werden aufgebaut und die Versorgung der anderen Patienten wieder regulär aufgenommen.

Die bekannten Schutzmaßnahmen (Hygiene-Maßnahmen, Mund-Nasen-Schutz, Distanzregeln, zunehmende Identifikation von Infizierten) werden diszipliniert eingehalten.

Sind diese Vorgaben erfüllt, können nach Ansicht der Forscher "zunächst zum Beispiel der Einzelhandel und das Gastgewerbe wieder öffnen". Ebenso der allgemeine geschäftliche und behördliche Publikumsverkehr. "Darüber hinaus können dienstliche und private Reisen unter Beachtung der genannten Schutzmaßnahmen getätigt werden", heißt es in dem Gutachten weiter.

Mund-Nasen-Schutz: Forscher empfehlen Tragepflicht

Die Forscher raten in ihrem Papier dazu, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes "als zusätzliche Maßnahme in bestimmten Bereichen wie dem öffentlichen Personenverkehr" - also etwa in Bus und Bahn - verpflichtend einzuführen. Wie Sie sich selbst einen Mundschutz nähen können, erklären wir in unserem inFranken.de-Ratgeber-Artikel.

Auch gesellschaftliche, kulturelle und sportliche Veranstaltungen sollten nach Ansicht der Forscher schrittweise wieder ermöglicht werden - in Abhängigkeit von der möglichen räumlichen Distanz und den Kontaktintensitäten der Beteiligten.

Jedoch rechnet der Präsident der Wissenschaftsakademie über einen langen Zeitraum mit Geisterspielen im Fußball. „Es wird sicherlich viele Monate dauern, es kann bis zu eineinhalb Jahre sein“, sagte Gerald Haug gegenüber den ARD-„Tagesthemen“.

Lockerungen der Corona-Beschränkungen: So gehen andere Länder vor

Während Deutschland noch nach einer geeigneten Exit-Strategie sucht, hat eine Reihe von Ländern bereits vorsichtig damit begonnen, erste Corona-Maßnahmen zu lockern:

Österreich: In der Alpenrepublik gelten seit Dienstag (14. April 2020) erste Lockerungen. Kleine Geschäfte sowie Bau- und Gartenmärkte dürfen unter strengen Auflagen wieder öffnen. Vom 1. Mai an sollen alle Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure folgen dürfen. Ein Zeitplan zur Öffnung von Hotels und Gastronomie soll Ende April stehen, Ziel ist eine Wiederaufnahme des Betriebs von Mitte Mai an. Die Ausgangsbeschränkungen indes wurden bis Ende April verlängert. Das bedeutet, dass Menschen ihre Wohnung weiter nur mit triftigem Grund verlassen dürfen. Die Schulen bleiben bis Mitte Mai zu. Veranstaltungen sollen bis Ende Juni nicht stattfinden. Die bestehende Maskenpflicht im Supermarkt wurde auf alle geöffneten Läden und die öffentlichen Verkehrsmittel ausgedehnt.

Dänemark: Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sprach von einer „ersten vorsichtigen Phase" der Öffnung. In einem ersten Schritt werden von Mittwoch (15. April 2020) an Kinderkrippen, Kindergärten sowie die Schulen für Kinder bis zur fünften Klasse wieder öffnen. Alle weiteren Maßnahmen hat die Regierung um vier Wochen verlängert.

Tschechien: In Tschechien dürfen seit Donnerstag (9. April 2020) erste Geschäfte wieder öffnen. Es gab sogleich einen Ansturm der Kunden auf Hobby- und Baumärkte. In den Tagen nach Ostern will die Regierung einen Plan für die weitere Lockerung der Corona-Maßnahmen vorlegen. „Die Verbote werden nicht wild, sondern kontrolliert aufgehoben", sagte Ministerpräsident Andrej Babis in einer TV-Ansprache. Der Schulbetrieb soll frühestens Ende Mai wieder aufgenommen werden.

China: Die Schulen in China sind weiter geschlossen. Sie sollen voraussichtlich bis Ende April wieder öffnen. Im Land wird überall Fieber gemessen. Alle Chinesen sollen weiterhin Mundschutz tragen. Im Ursprungsort der Pandemie, Wuhan in Zentralchina, sind nach zweieinhalb Monaten Abriegelung die Bewegungsbeschränkungen für die elf Millionen Bewohner aufgehoben worden – sofern sie in einer Corona-Gesundheits-App auf ihrem Handy einen grünen Code nachweisen können. Wer Kontakt zu Infizierten hatte, wird da automatisch auf Rot gesetzt und darf nicht reisen.

