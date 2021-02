Merkel steht im TV Rede und Antwort zur Corona-Pandemie

Eigentlich entscheidet sich Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel nur selten dafür, sich über TV-Auftritte an die Bevölkerung zu wenden. Am Donnerstag (04. Februar 2021) wird sie allerdings zum zweiten Mal in einer Woche vor die Kamera treten.

Merkel am Donnerstag bei RTL: Sondersendung "Deutschland braucht Antworten"

Bei ihrem letzten TV-Auftritt in der ARD am Dienstag (02. Februar 2021) stand sie für 15 Minuten direkt nach der Tagesschau in der Sondersendung "Farbe bekennen" Rede und Antwort bezüglich der Pandemie-Bewältigung. Die Message der Kanzlerin: Wir müssen alle noch eine Weile durchhalten.

Nun steht ihr nächster TV-Auftritt bevor: Zu Gast ist Angela Merkel am Donnerstagabend (04. Februar 2021) ab 20.15 Uhr bei RTL. In einer 15-minütigen Sondersendung mit dem Titel "Corona-Krise - Deutschland braucht Antworten", die auch bei n-tv zu sehen sein wird, wird sich die Kanzlerin einem Interview, geführt von Frauke Ludowig und Nikolaus Blome, stellen.

Thema sollen vor allem die Impfplanung der Bundesregierung und die Konsequenzen des Lockdowns sein. Danach haben Zuschauer die Möglichkeit im anschließend Live-Stream "Nach dem großen Merkel-Interview - Jetzt. Diskutiert. Deutschland" auf rtl.de anzurufen und Fragen zu stellen.