Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist laut Robert Koch-Institut (RKI) erneut auf einen Höchstwert gestiegen: Der Wert wird am Samstagmorgen mit 362,2 angegeben und ist damit im Vergleich zum Vortag erneut deutlich höher. Zuvor lag er bei 340,7. Im Vormonat lag der Wert bei 80,4.

Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei deutlich über 60.000: HIer meldete das RKI 63.924 Corona-Ansteckungen. Vor einer Woche waren es bereits 45.000 Neuinfektionen, der Wert ist jedoch erneut deutlich gestiegen.

248 Todesfälle durch Corona in den letzten 24 Stunden

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 248 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 228 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 5.312.215 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie in Deutschland 98.987 Menschen im Zusammenhang mit einer Coronainfektion gestorben.

Die Hospitalisierungsrate - also die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - lag am Freitag bei 5,34 und ist damit im Tagesvergleich leicht gestiegen. Am Donnerstag war der Wert bei 5,30 gelegen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit des Vorjahres bei rund 15,5.

Vorschaubild: © Tom Weller (dpa)