Immer mehr "Impfdurchbrecher" in Deutschland

Impfdurchbrecher sind Personen, die trotz Impfung an Corona erkranken

Auch einige Todesfälle unter den Erkrankten

Berlin meldet erstmals konkrete Zahlen

Dennoch: Impfung bleibt wichtig

Laut neuesten Erkenntnissen nimmt die Zahl der sogenannten "Impfdurchbrechern" in der deutschen Hauptstadt Berlin zu. Damit sind Personen gemeint, die trotz Impfung an Corona erkranken. Einige von den "Impfdurchbrechern" sind auch an ihrer Infektion gestorben.

Immer mehr "Impfdurchbrecher": Menschen können auch nach Impfung an Corona erkranken

Der Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) teilte nach einer Sitzung des Senats mit, dass die Zahl an "Impfdurchbrechern" in Berlin gestiegen ist. Mittlerweile gibt es in Berlin 433 Fälle, in denen es auch nach einer Corona-Impfung zu einer Erkrankung mit dem Coronavirus gekommen ist. Bei diesen Personen reicht der Impfschutz nicht und das Virus findet trotzdem einen Weg.

Die Zahl sei zwar verhältnismäßig gering, dennoch dürfe sie nach Scheel nicht außer Acht gelassen werden. Er betont, dass es auch Todesfälle unter den Impfdurchbrechern zu beklagen gibt.

Die 7-Tage-Inzidenz in Berlin, die aktuell bei 18 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern liegt, sei noch nicht dramatisch - dennoch sei die Impfung vor diesem Hintergrund noch wichtiger. Laut dem Senator sollen die Bürger*innen unbedingt noch mehr niedrigschwellige Angebote bekommen.

Mehrere Fälle von Impfdurchbrechern in Deutschland

Auch in Hamburg sollen sich laut der Hamburger Morgenpost 219 Personen trotz einer doppelten Impfung mit Corona infiziert haben. Dies entspreche aktuell einer Quote von 0,03 Prozent. Einige Personen mussten infolge dessen auch im Krankenhaus behandelt werden.

Die NRZ berichtet außerdem über Hunderte von Fällen, in denen sich Menschen trotz vollständiger Impfung mit Corona in NRW infiziert haben. Auch in Rheinland-Pfalz soll es Impfdurchbrecher geben. Der SWR berichtet von mehr als 130 Betroffenen.

