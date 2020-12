Hanau vor 22 Minuten

Pandemie

Krankenhäuser überlastet: Covid-19 Tote müssen in Kühlcontainer gelagert werden

In Hessen sind zwei Krankenhäuser in Hanau völlig überlastet. Sie müssen nun auf einen Kühlcontainer für Menschen, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind, zurückgreifen. Dieser steht auf dem Friedhof.