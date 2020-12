Am Tag der Unterschrift unter die Impfverordnung, die die Impfungen mit dem Wirktsoff gegen Corona regeln soll, gibt es Verwirrungen. Am Morgen der Unterzeichnung spricht Gesundheitsminister Jens Spahn im ZDF-Morgenmagazin von drei Stufen, obwohl die Ständige Impfkommission (Stiko) sechs empfiehlt. inFranken.de erklärt die Stufen und wo die Unterschiede liegen.

Die Stiko, die Ständige Impfkommission der Bundesregierung, erarbeitet seit 1972 in Impfstrategien für Deutschland und steht mit dem Robert-Koch-Institut (RKI) in Verbindung. Auch für Verteilung des Corona-Impfstoffs hat die Kommission die Strategie entwickelt. Sie empfiehlt, wann welche Bevölkerungsgruppen geimpft werden sollen. Das soll in Bayern in insgesamt 99 Impfzentren passieren. Wo sich diese befinden, das zeigt unsere interaktive Impfzentren-Karte.

Corona-Impfung: Sechs Stufenplan der Ständigen Impfkommission

Stufe eins: Menschen über 80 Jahre Bewohnerinnen und Bewohner von Senioren und Altenpflegeheimen Personal, das einem besonders hohem Risiko ausgesetzt ist zum Beispiel: Notärzte, Intensivpfleger und Altenpfleger mit intensivem Kontakt zu den Bewohnern.

Stufe zwei: Menschen im Alter zwischen 75 und 79 Jahre Ärzte, die bei einer Erkrankung viele Menschen anstecken könnten, also Haus- und Kinderärzte, Menschen mit geistigen Behinderungen in Einrichtungen und deren Pfleger sowie Menschen mit Downsyndrom

Stufe drei: Menschen im Alter von 70 bis 74 Jahre Vorerkrankte, die ein hohes Risiko haben Menschen mit transplantieren Organen Enge Kontaktpersonen von Schwangeren und Pflegepersonal Bewohner bzw. Arbeiter von Gemeinschaftsunterkünften

Stufe vier: Menschen im Alter von 65 bis 69 Jahren Lehrer Erzieher Menschen mit prekären Arbeits- und/oder Lebensbedingungen Menschen mit weniger riskanten Vorerkrankungen

Stufe fünf: Menschen im Alter von 60 bis 64 Jahren Landes- und Bundespolitiker mit Schlüsselpositionen Beschäftigte im Einzelhandel Menschen, die die öffentliche Sicherheit aufrechterhalten müssen Berufsgruppen kritischer Infrastruktur

Stufe sechs : alle übrigen Menschen unter 60

Am heutigen Freitag (18.12.2020) soll die Impfverordnung, in der die gültigen Stufen festgeschrieben sind, unterzeichnet werden. Bundesgesundheitsminister Spahn will darin von den Vorschlägen der Stiko abweichen, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland aus der Verordnung erfahren haben will, die der Redaktion vorliegen soll.

Auf dem Papier, dass in Berlin unterzeichnet werden soll, ist nur von drei Stufen die Rede. Auch weicht Spahn offenbar von der Empfehlung ab, innerhalb einer Stufe nicht noch einmal zu priorisieren. In der Verordnung soll die Impfung mit drei Stufen geregelt sein. Diese ordnen sich von höchster über hoher zu erhöhter Priorität. Im ZDF-Morgenmagazin stellte Spahn am Freitag diesen Plan vor, auch RND berichtet im Detail darüber

Corona-Impf-Strategie für Deutschland: So soll geimpft werden

Gruppe mit höchster Priorität: Menschen, die älter als 80 Jahre sind Menschen, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege älterer, geistig behinderter oder pflegebedürftiger Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder tätig sind Angestellte ambulanter Pflegedienste, die regelmäßig ältere, geistig behinderte oder pflegebedürftige Menschen behandeln, betreuen oder pflegen Menschen in medizinischen Einrichtungen, die ein hohes Ansteckungsrisiko im Zusammenhang mit dem Coronavirus haben, vor allem Personal von Intensivstationen, in Notaufnahmen, Rettungsdienste, Mitarbeiter der Impfzentren Menschen, die in medizinischen Einrichtungen arbeiten, bei denen ein sehr hohes Risiko eines schweren oder gar tödlichem Krankheitsverlauf nach einer Infektion haben können, sowie Mitarbeiter der Transplantationsmedizin

Gruppe mit zweithöchster Priorität: Menschen über 70 Jahre Menschen mit sehr hohem oder hohem Risiko für eine Ansteckung mit einem schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf (dazu gehören Menschen mit Downsyndrom, Demente oder Menschen mit geistigen Behinderungen sowieso Personen nach Organtransplantationen) Enge Kontaktpersonen zu Schwangeren und Pflegebedürftigen Personal aus medizinischen Einrichtungen mit hohem oder erhöhtem Ansteckungsrisiko, also Ärzte und Pfleger, die regelmäßig Kontakt zu Patienten haben, sowie Mitarbeiter von Blut- und Plasmaspendedienste und Impfzentren Bewohner, Bewohnerinnen und Arbeiter in Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften Menschen, die im Gesundheitsdienst tätig sind oder besonders relevante Positionen zur Aufrechterhaltung der Kranhausinfrastruktur ausüben

Gruppe mit erhöhte Priorität: Menschen über 60 Jahre Menschen mit erhöhtem Risiko einer Corona-Erkrankung - dazu zählen Menschen mit folgenden Krankheiten: Adipositas (BMI >30) chronische Nierenkrankheiten chronischen Lebererkrankungen Immundefizienz oder HIV-Infektion Diabetes mellitus Herzinsuffizienz Arrhythmie/Vorhofflimmern Autoimmunerkrankungen Krebserkrankungen COPD Asthma bronchiale rheumatischen Erkrankungen Mitarbeiter medizinischer Einrichtungen, die niedrigen Ansteckungsrisiko haben, also zum Beispiel Personal aus Laboren Personal aus besonders relevanten Positionen in staatlichen Einrichtungen, also Regierungen, Verwaltungen, Streitkräfte, Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Parlamente und Justiz Mitarbeiter in relevanten Positionen in Unternehmen, die die öffentliche Sicherheit aufrechterhalten und kritische Infrastruktur betreuen, also Energie- und Wasserversorger, Abfall- und Ernährungswirtschaft und andere Bereiche Lehrer Erzieher Menschen aus dem Einzelhandel Menschen mit prekären Arbeits- und/oder Lebensbedingungen



Angefangen werde bei jenen, für die der Impfschutz zusätzliche Gesundheit und Lebensjahre bringe. «Wir fangen jetzt mit den über 80-Jährigen, den Höchstbetagten, den Pflegebedürftigen und denjenigen, die sie pflegen und betreuen, an.», erklärte Spahn im Morgenmagazin. Diese Gruppe sei schon sehr groß - und besonders gefährdet. Welche Nebenwirkungen der Impfstoff mit sich bringt, das zeigt ein Blick in den Beipackzettel der Biontech-Version.

Spahn sagte, durch die Impfungen der über 80-Jährigen und der Pflegebedürftigen könne man Krankenhauseinweisungen sowie schwerste und tödlichste Verläufe vermeiden. «Die hohen Todeszahlen haben wir genau in dieser Altersgruppe.» Die Konkretisierung, wer geimpft wird, müsse aber regelmäßig angepasst werden, etwa wenn im Januar neue Impfstoffe zur Verfügung stünden.

Impfstart in Deutschland: Datum steht voraussichtlich fest

«Das Impfen ist der Weg raus aus dieser Pandemie», betonte Spahn. Die Verordnung soll dafür die Grundlage sein. Sie basiert auf einer Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut. Eine Prioritätensetzung ist nötig, weil zunächst nur begrenzte Mengen an Impfdosen verfügbar sein werden. Voraussichtlich beginnen die Impfungen am 27. Dezember.

17.12.2020, Bayern, Bamberg: Eine medizinische Fachangestellte setzt bei einem Probedurchlauf im Impfzentrum Bamberg bei einer Dame die Kanüle zur Impfung an. In der Spritze befindet sich kein Impfstoff (gestellte Szene). Im sich noch im Aufbau befindlichen Impfzentrum in der Bamberger Brose Arena wurden bereits Probeabläufe durchgeplant. Foto: Nicolas Armer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Bildautor: Nicolas Armer (dpa)