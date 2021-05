Der Berufsverband der Frauenärzte fordert eine generelle Impfempfehlung für Schwangere. Das berichtet der Bayerische Rundfunk am Donnerstag, 27. Mai 2021. Verbandpräsident Christian Albrig sagte demnach dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass die Empfehlung dem Schutz der Mütter und ihrer ungeborenen Kinder diene.

"Es wäre außerordentlich hilfreich und wünschenswert, wenn beim Impfgipfel eine solche Empfehlung zugunsten der Schwangeren ausgesprochen würde", sagte Albrig. Erst kürzlich verzichtete die Ständige Impfkommission (Stiko) auf eine generelle Impfempfehlung. Stattdessen empfiehlt die Stiko lediglich Impfungen für "Schwangere mit einem erhöhten Expositionsrisiko aufgrund ihrer Lebensumstände."

Corona-Impfung in der Schwangerschaft: Eine Million Impfdosen zusätzlich benötigt

Aufgrund des Mangels an belastbaren Daten, wie Schwangere auf eine Corona-Impfung reagieren, verzichtet die Stiko auf eine generelle Empfehlung. "Es könnten aber, wie in Sachsen bereits geschehen, andere Länderregierungen oder gar das Bundesgesundheitsministerium entsprechende Beschlüsse fassen". betont Albrig. Nach Berechnungen des Ärzteverbandes müssten Frauenärzten dafür etwa eine Million Impfdosen extra bereitgestellt werden - je 500.000 für Erst- und Zweitimpfung.

In Sachsen hatte die Impfkommission des Bundeslandes eine allgemeine Empfehlung ausgesprochen. Die Impfungen sollen sich der sächsischen Kommission zufolge frühestens ab dem zweiten Schwangerschaftstrimester stattfinden, optimal in der 20. bis 24. Schwangerschaftswoche. Auch für Stillende haben die sächsischen Behörden eine Impfung empfohlen.

Bevorzugt sollten Schwangere laut sächsischer Kommission mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna geimpft werden.

