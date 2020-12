Seit vergangenem Mittwoch (09.12.2020) gilt in Bayern der Katastrophenfall

Aufgrund steigender Corona-Zahlen gilt in Sachsen bereits ab Montag (14.12.2020) ein harter Lockdown

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann sprach sich Freitagfrüh (11.12.2020) für einen harten Lockdown nach Weihnachten aus

Ein Gipfeltreffen soll am Sonntag (13.12.2020) stattfinden. Laut Berlins Bürgermeister Müller sollen sich Bund und Länder auf einen bundesweiten harten Lockdown ab 20. Dezember einigen

Horst Seehofer (CSU) fordert Lockdown, der "sofort erfolgen muss"

Der harte Lockdown wird kommen - soviel ist den Aussagen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu entnehmen. Doch wann wird darüber entschieden? Und was ist mit den geplanten Lockerungen über die Feiertage? Laut Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, treffen sich Bund und Länder am Sonntag (13.12.2020) erneut, um eine bundesweite Entscheidung zum harten Lockdown zu treffen. Steht das Datum für den geplanten Lockdown bereits fest?

Söder fordert bundesweiten Lockdown "solange wie nötig"

"Eine bessere Zeit [für den kompletten Lockdown] als diese Zeit zwischen Weihnachten und 10. Januar wird man im ganzen Jahr nicht mehr finden", sagte Söder in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" am Mittwochabend (09.12.2020). Aufgrund drastisch steigender Infektionszahlen spricht sich Söder seit Tagen für einen harten Lockdown ab Weihnachten bis zum 10. Januar aus. "Einfach mal alles runterfahren von den Geschäften bis hin zu den Betriebsferien in vielen Unternehmen. Wenn alle mitmachen, wäre das super. Dann hätten wir knapp drei Wochen, in denen wir einfach Kontakte reduzieren können", so der Länderchef weiter.

Oder auch länger, wenn nötig. Das sagte er am Donnerstag (10.12.2020) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in München. "Es braucht bundesweit Ausgangsbeschränkungen, nächtliche Ausgangssperren in Hotspots, Geschäftsschließungen, Betriebsferien und überall verlängerte Schulferien". Zum geplanten Zeitraum sagte der CSU-Chef: "Das muss bis 10. Januar gelten - aber so lange wie nötig."

An Weihnachten selbst sollen in Bayern aber vorerst mehr Kontakte möglich bleiben. Söder versprach bereits zuvor: "Keiner soll an Weihnachten alleine sein müssen." Daher sollen sich in Bayern über die Feiertage zehn Personen treffen können, Kinder bis 14 Jahre werden nicht mit eingerechnet.

Kommt ab 20. Dezember der bundesweite Corona-Shutdown?

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ist in Sachen harter Lockdown bereits vorgeprescht. Anfang der Woche verkündete er für Sachsen den harten Lockdown schon ab kommenden Montag (14.12.2020). Baden-Württemberg legt sich auf einen harten Lockdown nach Weihnachten fest. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) glaubt, dass sich Bund und Länder auf einen deutschlandweiten Lockdown für drei Wochen einigen könnten. Er rechnet ab dem 20. Dezember mit "doch erhebliche[n] Einschnitte[n]", so Müller am Donnerstagabend (10.12.2020) in der ZDF-Sendung "Markus Lanz".

Auf die Frage von Markus Lanz, warum Bayern nicht den "Sachsen-Weg" einschlage, antwortete Söder bereits am Mittwochabend, die Inzidenz in Bayern sei geringer. In Sachsen liegt die 7-Tages-Inzidenz auf 100.000 Einwohner bei 313, in Bayern aktuell bei 188. Doch auch in Bayern steigen die Fallzahlen täglich (4882, Stand: 11.12.2020, 08.35 Uhr, Quelle: RKI).

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) widerspricht seinem Partei-Kollegen am Freitag (11.12.2020) gegenüber dem Spiegel: "Die einzige Chance, wieder Herr der Lage zu werden, ist ein Lockdown, der aber sofort erfolgen muss." Man könne nicht mehr auf einen Termin nach Weihnachten warten.

Die Empfehlung der Pandemie-Experten ist jedenfalls eindeutig: Sowohl das Robert-Koch-Institut (RKI) als auch die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina fordern, die geplanten Lockerungen über Weihnachten aufzuheben und stattdessen die Feiertage für einen harten Lockdown zu nutzen.

Merkel: Kontakteinschränkung für Oma und Opa

In einer ungewöhnlich emotionalen Rede im Bundestag unterstützte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Vorschlag der Mediziner. Sie mahnte: "Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun."

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

mit dpa