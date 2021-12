Corona-Gipfel: Treffen von Bund und Ländern findet am Dienstag (21. Dezember) statt

Beim Corona-Gipfel am Dienstag, 21.12.2021, geht es um konkrete Maßnahmen, um die Omikron-Variante des Coronavirus einzudämmen. Welche Entscheidungen beim Bund-Länder-Treffen getroffen wurden, erfährst du hier, im Live-Ticker. Die nächste MPK soll am 7. Januar stattfinden. Auch interessant: Hier erfährst du, was du unternehmen musst, wenn dein Corona-Test positiv ist.

Update vom 21.12.2021, 18.40 Uhr: Die Pressekonferenz im Live-Ticker

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) tritt nach der Ministerpräsidentenkonferenz vor die Presse und informiert über die Entscheidungen von Bund und Ländern:

19.38 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet

19.37 Uhr: Scholz betont deutlich, dass es wichtig sei, sich sofort boostern zu lassen und nicht auf einen angepassten Impfstoff zu warten. Es sei nicht auszuschließen, dass im kommenden Jahr eine erneute Impfempfehlung kommen werde, um auf die Varianten zu reagieren. Scholz halte eine Impfpflicht für wichtig und unumgänglich.

19.33 Uhr: Scholz, Wüst und Giffey betonen, dass die Diskussionen in der MPK einvernehmlich verlaufen seien. Laut Giffey hätte die MPK nur zwei Stunden gedauert, das zeige, wie schnell und einstimmig solche Gespräche zu Beschlüssen führen würden.

19.32 Uhr: Auf die Frage, ob auszuschließen sei, dass vor dem 7. Januar eine MPK stattfinden könnte, betont Scholz, wie unberechenbar die Pandemie sei. Die Arbeit gehe weiter und man werde reagieren wenn nötig.

19.24 Uhr: Scholz verweist auf Kontaktbeschränkungen bei Nachfrage einer Journalistin zu Reise-Empfehlungen zur Weihnachtszeit und betont noch einmal, dass Vorsicht an den Feiertagen geboten sei. Die Maßnahmen seien weitreichend und sollen dazu beitragen, dass sich die Lage weiter verbessert. Noch einmal verweist er auch auf die große Bedeutung der Impfung: "Ungeimpfte sind einem sehr großen Risiko ausgesetzt."

19.19 Uhr: Scholz betont, dass einvernehmlich gehandelt werde. Er bezeichnet die Maßnahmen als klaren und strengen Weg. Wüst ergänzt auf eine Frage einer Journalistin nach der Kritik am RKI, das solch ein Institut wichtig sei und er die Kritik in dem Maße nicht verstehen könne. Giffey widerspricht und betont, dass es ein gemeinsames Expertengremium gebe, das beratend tätig sei.

19.09 Uhr: Franziska Giffey widerspricht: "Kein klarer Fehler", sondern Maßnahmen der aktuellen Corona-Lage angepasst; jetzt sei die Lage eine andere

19.09 Uhr: Hendrik Wüst zur epidemischen Notlage: Beendigung sei klarer Fehler

19.08 Uhr: Olaf Scholz wird auf die vom RKI geforderten strengeren Maßnahmen gegen Omikron angesprochen. Scholz antwortet, dass man sich auf den Expertenrat verlassen habe. Er sei dankbar für die Leistungen des RKI. Aber die Maßnahmen in Deutschland seien bereits streng - vor allem auch im Vergleich zu anderen Ländern.

19.04 Uhr: Franziska Giffey spricht von der Verantwortung jedes Einzelnen während der Weihnachtstage. Sie betont: "Wir können uns keine Pause beim Impfen erlauben." Auch die Impfung von Kindern sei wichtig, so Giffey. Zu Silvester sagt sie: "Silvester wird nicht die Zeit der großen Party sein."

18.57 Uhr: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst übernimmt: Er fordert von der Bundesregierung, die Impfpflicht vorzubereiten. Wüst spricht auch, ähnlich wie Scholz, über die Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur. Pandemiepläne müssten zu jeder Zeit funktionieren. Wüst betont, dass es wichtig sei, den Expertenrat weiterhin einzubeziehen.

18.53 Uhr: Am 7. Januar erneute Ministerpräsidentenkonferenz

18.53 Uhr: Scholz zu den konkreten Maßnahmen: Ab dem 28. Dezember werden neue Corona-Maßnahmen gelten. Betriebe der "kritischen Infrastruktur" werden dazu aufgefordert, Maßnahmen zur Versorgung während der Pandemie vorzubereiten. Außerdem werde auch weiterhin die strenge 3G-Regel am Arbeitsplatz gelten. In Kinos, im Einzelhandel oder im Theater gilt die 2G-Regel - in Ausnahmefällen auch 2G plus. Die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte gelten weiterhin uneingeschränkt. Neu sind ab 28. Dezember die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene: Maximal 10 Personen dürfen sich ab dann treffen, Kinder unter 10 Jahren sind ausgenommen. Clubs und Diskotheken bleiben geschlossen, auch Großveranstaltungen - wie Fußballspiele - müssen ohne Zuschauer stattfinden. Der Verkauf von Feuerwerk ist verboten. Außerdem gilt an Silvester ein versammlungsverbot.

18.47 Uhr: Booster-Impfungen werden ab jetzt 3 Monate nach der Zweitimpfung möglich sein. Scholz kündigt an, dass auch eine Stiko-Empfehlung dazu kommen werden.

18.46 Uhr: Olaf Scholz fordert trotzdem zu freiwilligen Testungen in der Weihnachtszeit und an Silvester auf. Auch die Impfkampagne soll während der Feiertage fortgesetzt werden.

18.45 Uhr : Maßnahmen sollen bewusst erst nach Weihnachten eingeführt werden - Feiertage seien keine Pandemie-Treiber. Scholz betont die Wichtigkeit von Impfungen und der Booster-Kampagne. Bis Ende Januar sollen weitere 30 Millionen Booster-Impfungen erreicht werden, kündigt Scholz an.

18.45 Uhr : Maßnahmen sollen bewusst erst nach Weihnachten eingeführt werden - Feiertage seien keine Pandemie-Treiber. Scholz betont die Wichtigkeit von Impfungen und der Booster-Kampagne. Bis Ende Januar sollen weitere 30 Millionen Booster-Impfungen erreicht werden, kündigt Scholz an.

18.43 Uhr: Scholz warnt vor der 5. Welle - die Omikron-Variante sei auf dem Vormarsch - auch für Geimpfte und Genesene. Er bedankt sich bei seinem Expertenrat. Deren wissenschaftliche Einschätzung sei die Grundlage der Entscheidungen, die jetzt getroffen werden. "Wir dürfen nicht die Augen verschließen vor der nächsten Welle", sagte Scholz.

18.40 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz tritt vor die Presse, zusammen mit Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey und dem Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen Hendrik Wüst

Update vom 21.12.2021, 18.20 Uhr: Bund und Länder über schärfere Kontaktbeschränkungen einig

Angesichts der Omikron-Gefahr sollen spätestens ab dem 28. Dezember schärfere Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene gelten. Darauf hätten sich Bund und Länder in ihrer Schaltkonferenz am Dienstag verständigt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur übereinstimmend von Bund- und Länder-Seite. Demnach sollen private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen "spätestens" ab dem 28. Dezember nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt sein - Kinder ausgenommen. Der Punkt ist aber nur einer von vielen, die Einigung auf das Gesamtpapier stand am frühen Abend noch aus.

Update vom 21.12.2021, 18 Uhr: Schnelle Vorbereitung der allgemeinen Impfpflicht; Kretschmer fordert Weihnachts-Lockdown

Die Gipfel-Teilnehmer haben sich laut Informationen der Bild Zeitung darauf geeinigt, dass die allgemeine Impfpflicht so schnell wie möglich auf den Weg gebracht werden soll. Die Vorbereitungen dafür sollten zügig vorangetrieben werden, heißt es im Beschlusstext. Vor allem im Hinblick auf die Omikron-Variante.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder greift in der Debatte wohl die FDP an. Deren Vize Wolfgang Kubicki (69) sei gegen eine Impfpflicht. "Wie positioniert sich die Ampel dazu?", fragt Söder laut Bild. Und: "Wieso legt die Ampel keinen Zeitplan vor? Wir brauchen die Impfpflicht!" FDP-Chef Lindner soll daraufhin zu überlegter Wortwahl gemahnt haben. Bundeskanzler Olaf Scholz stellt klar: "Diese Diskussion muss und wird im Deutschen Bundestag geführt werden."

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer soll derweil einen Weihnachts-Lockdown gefordert haben.

Update vom 21.12.2021, 16.45 Uhr: RKI-Chef für Maßnahmen-Katalog kritisiert

Sowohl Kanzler Olaf Scholz als auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kritisieren zum Start des Corona-Gipfels das RKI scharf: Das Institut preschte vorab mit einem Maßnahmen-Katalog vor, der unter anderem die Schließung von Gastro-Betrieben vorsieht. Die Beschlüsse des Bund-Länder-Treffens stützen sich aber auf die Empfehlungen des Expertenrats der Bundesregierung und nicht auf die des RKI, betont Scholz. Lauterbach pflichtet seinem Partei-Kollegen bei: Die RKI-Vorschläge seien nicht mit der Regierung abgestimmt gewesen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte bereits bei einer Pressekonferenz am Nachmittag bemängelt, dass die Kommunikation zwischen RKI und Gesundheitsministerium zuletzt viel Verwirrung gestiftet habe.

Update vom 21.12.2021, 16.15 Uhr: Corona-Gipfel läuft vorerst ohne Kanzler Scholz

Die MPK läuft bereits, allerdings zunächst noch ohne Olaf Scholz. Der Kanzler soll später zur Videokonferenz dazugeschaltet werden. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hendrik Wüst (CDU), hat kurz vor Beginn der Konferenz an Bund und Länder appelliert, einen möglichst hohen Schutzwall gegen die drohende fünfte Corona-Welle zu bauen. Die Hinweise des Robert Koch-Instituts (RKI) und des Expertenrats der Bundesregierung würden "ausgesprochen ernst" genommen, twitterte er. "Bund und Länder müssen in einer gemeinsamen Strategie den Schutzwall vor der 5. Welle so hoch wie möglich bauen."

Angesichts der Omikron-Gefahr machen die Unionsgeführten Bundesländer sowie das grün regierte Baden-Württemberg Druck auf die Bundesregierung, die allgemeine Impfpflicht voranzutreiben. Das Auftreten der Corona-Virusvariante Omikron erhöhe die "Dringlichkeit" der für Februar 2022 in den Blick genommenen Einführung einer allgemeinen Impfpflicht, heißt es in einem Beschlussentwurf der sogenannten B-Länder für die Bund-Länder-Krisenberatungen. Die Unionsländer bitten die Ampel-Bundesregierung darin, die Vorbereitungen zügig voranzutreiben und "kurzfristig einen Zeitplan vorzulegen". Der Entwurf wurde bei Vorgesprächen der B-Länder am Dienstag ausgearbeitet.

Update vom 21.12.2021, 14.45 Uhr: RKI mit harten Forderungen zu Kontaktbeschränkungen und Reisen

Das Robert Koch-Institut hat am Dienstag auf Twitter einen Katalog mit Forderungen veröffentlicht. Aus Sicht des RKI müssen eine Reihen von Maßnahmen bis "zunächst Mitte Januar" durchgeführt werden, die notwendig sind, um die fünfte Corona-Welle mit der Omikron-Variante zu stoppen. Dazu zählen:

Maximale Kontaktbeschränkungen

Maximale "infektionspräventive Maßnahmen"

Maximale Geschwindigkeit bei der Impfung der Bevölkerung

Reduktion von Reisen auf das unbedingt Notwendige

Auch fordert das RKI, dass "intensive Begleitkommunikation" stattfinde, um die Maßnahmen zu erklären und Verständnis für diese zur erzeugen. In einem zugehörigen Strategiepapier empfiehlt das Institut unter anderem, folgende Schritte sofort umzusetzen: Verbot von Großveranstaltungen, Schließung von Bars, Clubs, Diskotheken, von Sportstätten im Innenbereich und von Restaurants (Außer-Haus-Verkauf möglich). Weiter hieß es, dass die Weihnachtsferien für Kitas und Schulen verlängert werden sollten. Danach sei zu prüfen, ob im Anschluss Präsenzunterricht oder Distanz-, Hybrid-, oder Wechselunterricht stattfinden kann. "Die Konzepte 2G/3G sollten unter Berücksichtigung der Omikron-Variante geschärft werden", schrieb das RKI weiter. Unter anderem heißt es: "Zugang zu Geschäften des täglichen Bedarfs und öffentlichem Personenverkehr mit 3G."

Man müsse von einer "erheblichen" Übertragung auch durch Genesene und zweifach Geimpfte ausgehen. Anzustreben sei eine "Impfquote so hoch wie möglich", schreibt das RKI. Auch über Weihnachten und Silvester/Neujahr müssten Impfangebote aufrechterhalten werden. "Die Option für eine weitere Reduktion von Kontakten, z. B. durch Einschränkung von Mobilität, in Regionen mit besonders hoher Virusaktivität sollte geschaffen werden."

Update vom 21.12.2021, 14.30 Uhr: Stiko rät zu Booster-Impfung nach drei Monaten

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Auffrischimpfungen wegen der Omikron-Variante des Coronavirus bereits nach mindestens drei statt nach sechs Monaten. Die Empfehlung zum verkürzten Impfabstand gelte ab sofort für Erwachsene, teilte das Gremium am Dienstag mit. Sie ziele ab auf einen verbesserten Schutz vor schweren, durch Omikron hervorgerufenen Erkrankungen in der Bevölkerung und auf eine verminderte Übertragung der Variante. Es sei damit zu rechnen, dass Omikron das Infektionsgeschehen hierzulande "innerhalb kürzester Zeit" bestimmen werde.

Update vom 21.12.2021, 13.40 Uhr: Erste Großstadt macht ernst - Kontaktbeschränkungen zu Weihnachten in Hamburg

Noch vor Weihnachten soll es nun in Hamburg Konaktbeschränkungen aufgrund der rasanten Ausbreitung der Omikron-Mutation geben. Die neue Regelung gilt für alle - also auch für Geimpfte und Genesene. Wie die "Bild" berichtet, dürfen sich künftig nur noch maximal zehn Personen im Privaten treffen. Das verkündete Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher am Dienstag (21.12.21) in einer Senats-Sitzung.

Auch das bayerische Kabinett kam noch vor der Ministerpräsidentenkonferenz zusammen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder äußerte sich live zur Corona-Lage im Freistaat.

Hendrik Wüst kann erneuten Lockdown nicht ausschließen

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich vor den Bund-Länder-Beratungen für einen klaren Plan zur Eindämmung der Pandemie in den kommenden Wochen ausgesprochen. Auf die Frage, ob ein erneuter Lockdown kommen könnte, sagte Wüst bei "Bild live" am Dienstag: "Ich warne dringend davor, jetzt Dinge auszuschließen. Wir sollten heute gar nichts ausschließen."

Weiter sagte Wüst: "Wir sollten uns jetzt vorbereiten, wir sollten einen Plan entwickeln für die kommenden Wochen, damit wir gut durch diese Zeit kommen." Rechtlich sei es aktuell zwar nicht möglich, Schulen oder Restaurants zu schließen. Das habe die neue Mehrheit im Bundestag durch Beendigung der pandemischen Notlage ausgeschlossen. "Ob das ausreichend ist, was wir heute haben, werden wir diskutieren."

Zu einer neuen Infektionswelle durch die Omikron-Variante sagte Wüst: "Die Experten beschreiben die fünfte Welle, die jetzt auf uns zukommt, als sehr, sehr gefährlich. Wir müssen jetzt Entscheidungen treffen, damit wir auch unsere kritische Infrastruktur beispielsweise aufrechterhalten. Niemand kann heute sagen, wann das vorbei sein wird oder zu welchen Maßnahmen wir noch gezwungen sein werden."

Im Rahmen der ersten Sitzung des Corona-Expertenrats der Bundesregierung wurden zudem neue Einschätzungen zur nächsten Corona-Welle bekannt: Bereits in der ersten Januar-Woche werden die Omikron-Ansteckungen bei den Neuinfektionen prägend sein.

Kurz vor dem Start des Corona-Gipfels hat das Robert-Koch-Institut seine Riskobewertung bezüglich der Omikron-Variante aktualisiert: Die Ansteckungsgefahr sei auch für zweifach Geimpfte und Genesene "hoch". Bisher wurde die Gefahr als "moderat" bewertet.

Kontaktbeschränkungen ab dem 28. Dezember: Darüber beraten Bund und Länder am Dienstag

Mit Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte, voraussichtlichen Einschränkungen bei Veranstaltungen und Club-Schließungen will die Politik der befürchteten Omikron-Welle in der Corona-Pandemie begegnen. Am Dienstagnachmittag (21. Dezember 2021) beraten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder über erneute Maßnahmenverschärfungen. Vorab hatten Vertreter von Bund und Ländern bereits angedeutet, wie die neuen Regeln aussehen könnten.

Auch verschiedene Beratungsvorlagen kursierten am Montag in Berlin, die aber nur einen Zwischenstand wiedergaben. Mehrere Politiker sprachen sich bereits für zusätzliche Kontaktbeschränkungen nach Weihnachten aus - auch für Geimpfte. In der einer Beschlussvorlage, die bereits am Montag kursierte, heißt es jetzt, dass sich geimpfte Personen ab dem 28. Dezember nur noch mit maximal 10 Personen - geimpft oder genesen - treffen dürfen. Welche Regeln aktuell in Bayern gelten, kannst du hier nachlesen.

Über welche neuen Beschränkungen außerdem beraten werden soll, haben wir für dich zusammengefasst.

Folgende Maßnahmen könnten neu umgesetzt werden

Weihnachten: Die Regeln für Weihnachten bleiben voraussichtlich wie sie sind. Laut Beschluss der letzten Bund-Länder-Runde von Anfang Dezember gilt: Treffen, an denen auch nur ein Ungeimpfter oder nicht Genesener beteiligt ist, werden beschränkt auf den eigenen Haushalt und maximal zwei Personen eines anderen. Kinder sind ausgenommen. Keine Beschränkung soll es für Treffen geben, an denen ausschließlich Geimpfte und Genesene teilnehmen. "Die Zahl der Kontakte bei Familienfeiern sollte eigenverantwortlich begrenzt werden", heißt es in den Beratungsvorlagen.

Silvester: Spätestens nach Weihnachten werden sich aber voraussichtlich auch Geimpfte und Genesene nicht mehr unbegrenzt treffen können. Maximal zehn Personen sollen (Stand Montag) noch erlaubt sein. Kinder zählen nicht mit. Ist ein Ungeimpfter oder Nicht-Genesener dabei, soll weiterhin gelten: maximal der eigene Haushalt plus zwei Personen eines anderen. Große Silvesterpartys wären damit tabu. "Silvesterfeiern mit einer großen Anzahl von Personen sind in der gegenwärtigen Lage nicht zu verantworten", heißt es in den Papieren.

Partys in Clubs: In einigen Bundesländern darf schon seit einiger Zeit nicht mehr getanzt werden. Schließungen sind nach dem letzten Bund-Länder-Beschluss von Anfang Dezember aber an den Inzidenzwert von 350 gekoppelt. Nun könnte bundesweit die Musik ausgehen. "Clubs und Diskotheken ("Tanzlustbarkeiten") in Innenräumen" werden voraussichtlich geschlossen. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hatte sich am Montag sicher gezeigt, dass es dazu kommen wird.

Großveranstaltungen: Für Fußballspiele, Konzerte oder andere Veranstaltungen könnte es neue Zuschauerobergrenzen geben oder vielleicht sogar Zuschauerverbote. SPD-Chefin Saskia Esken hatte von einer "wesentlichen Beschränkung der Großveranstaltungen" gesprochen. Nach bisheriger Beschlusslage vom letzten Bund-Länder-Gipfel Anfang Dezember gilt, dass Stadien und Konzerthallen zu maximal zu 50 Prozent ausgelastet werden dürfen, draußen mit höchstens 15.000 Zuschauern, drinnen mit maximal 5000.

Geschäfte, Schule, Restaurants: Echte Lockdown-Maßnahmen wie zum Beispiel in den Niederlanden mit geschlossenen Geschäften, Schulen und Lokalen sind in Deutschland zunächst wohl nicht geplant. Die Ampel-Parteien hatten das Infektionsschutzgesetz im Herbst so geändert, dass das ohne weiteres auch nicht möglich wäre. "Wenn es die pandemische Lage erzwingen würde, dann müsste der Bundestag das wieder ändern", hatte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) gesagt. Sollte sich die Lage im Januar extrem verschärfen, dürften entsprechende Forderungen lauter werden.

Kritische Infrastruktur: Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung hatte vor einer extremen Belastung des Gesundheitssystems und der gesamten kritischen Infrastruktur, wie Kliniken, Feuerwehr oder Stromversorgung gewarnt, sollten viele Menschen zeitgleich krank werden oder in Quarantäne müssen. Der Grund: Die Omikron-Variante wird als deutlich ansteckender eingeschätzt. Bei den Beratungen von Bund und Ländern geht es nun auch darum, Vorbereitungen zu treffen. "Bund und Länder fordern die Betreiber kritischer Infrastrukturen auf, ihre jeweiligen betrieblichen Pandemiepläne umgehend zu überprüfen, anzupassen und zu gewährleisten, dass diese kurzfristig aktiviert werden können", heißt es in den vorab bekanntgewordenen Beratungsvorlagen.

Impfungen: Bund und Länder wollen das Impftempo weiter hochhalten. Wie aus den Beschlussvorlagen hervorgeht, soll das Ziel ausgegeben werden, bis Ende Januar weitere 30 Millionen Impfungen (Booster-, Erst- und Zweitimpfungen) zu erreichen. Impfangebote speziell für Kinder sollen "soweit noch nicht geschehen" auf- und ausgebaut werden, "um diesen einen niederschwelligen Zugang zu Impfungen zu ermöglichen".

Meldung vom 20.12.2021, 15.00 Uhr: Kontaktbeschränkungen für Geimpfte

Die erste Beschlussvorlage liegt nach Angaben von Focus online vor. Schon vor der Konferenz ist relativ deutlich, um welche Corona-Maßnahmen es sich handeln könnte - und wann diese in Kraft treten. Mehrere Politiker sprachen sich bereits für zusätzliche Kontaktbeschränkungen nach Weihnachten aus - auch für Geimpfte. In der Vorlage heißt es jetzt, dass sich geimpfte Personen ab dem 28. Dezember nur noch mit maximal 10 Personen - geimpft oder genesen - treffen dürfen. Diese Obergrenze gilt für private Treffen innen wie im Außenbereich. Kinder bis zur Vollendung des 14 Jahres sind hiervon ausgenommen. Große Silvesterfeiern sind somit in diesem Jahr nicht erlaubt. An den Kontaktbeschränkung für Ungeimpfte ändert sich nichts. Welche das im Freistaat derzeit sind, könnt ihr hier nachlesen.

Ein weiterer Punkt in dem Papier: Clubs und Diskotheken in Innenräumen sollen deutschlandweit geschlossen werden. Zudem bereiten Bund und Länder Notfallplänen vor, für den Fall, dass die Omikron-Welle Deutschland ähnlich hart erwischt wie Großbritannien, das berichtet die Bild. Aus Regierungskreisen erfuhr die Zeitung, dass aktuell in Krisensitzungen aller betroffenen Ressorts der Bundesregierung und der Länder Reservepläne vorbereitet werden. Auf diese Pläne werde zurückgegriffen, wenn durch millionenfache Infektionen ein erheblicher Teil von Arbeitskräften und Beamten ausfallen, weil sie in Quarantäne geschickt werden müssen. Deutschland müsse dann "im Notbetrieb" organisiert werden.

"Wir müssen mit unseren Maßnahmen vor die Omikron-Welle kommen. Unser heutiges Handeln bestimmt die morgige Pandemie-Lage", sagte auch Dahmen. "Angesichts der äußerst hohen Übertragbarkeit von Omikron werden wir um einen Lockdown nach Weihnachten vermutlich nicht herumkommen. Ein mögliches Szenario wäre ein gut geplanter Lockdown Anfang Januar." Einen Lockdown vor Weihnachten hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Sonntag ausgeschlossen. Auf die Frage, was mit der Zeit nach den Festtagen sei, sagte der SPD-Politiker in der Bild-Sendung "Die richtigen Fragen": "Ich glaube, auch da werden wir keinen harten Lockdown haben." Er schrieb aber auf Twitter, man müsse eine offensive Booster-Impfkampagne fahren und "die Maßnahmen der Kontaktreduktion verschärfen".

Kommt eine Omikron-Welle auf uns zu? Hier könnt ihr Experten-Meinungen zu dem Thema nachlesen.

red/dpa

