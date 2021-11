Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland steigt weiter an

in Deutschland steigt weiter an Bund und Länder beraten heute (18.11.2021) über das weitere Vorgehen

beraten heute (18.11.2021) über das weitere Vorgehen Beschlussvorlage gibt erste Infos über mögliche Maßnahmen

gibt erste Infos über mögliche Maßnahmen Alle Nachrichten zur Ministerpräsidentenkonferenz im Überblick

Angesichts der rasant ansteigenden Corona-Zahlen beraten am Donnerstag (18. November 2021) die Kanzlerin und die Länderchefs über die weitere Strategie. Laut einer Beschlussvorlage sollen jetzt doch weiterhin Lockdowns verhängt werden können.

Update vom 18.11.2021 9.24 Uhr: Bund und Länder wollen bundesweit 2G und Möglichkeit zu Lockdowns

Bund und Länder planen die 2G-Regel bundesweit einzuführen. Laut Tagesspiegel geht das aus der Beschlussvorlage für den Bund-Länder-Gipfel am Donnerstag (18.11.2021) hervor. Es heißt: Der Zugang zu "Freizeitveranstaltungen und -einrichtungen, Kulturveranstaltungen und -einrichtungen, Sportveranstaltungen und -ausübungen und übrigen Veranstaltungen - insbesondere in Innenräumen -, gastronomischen Einrichtungen, körpernahen Dienstleistungen und Beherbergungen" solle sich auf Geimpfte und Genesene beschränken, um die Infektionsdynamik zu brechen.

Sobald eine noch nicht festgelegter Hospitalisierungswert überschritten wird, soll nach den Angaben des Tagesspiegels sofort auf 2G-plus umgestellt werden. Geimpfte und Genesene benötigen dann zusätzlich einen negativen Corona-Test. Zudem sollen die Bundesländer jetzt doch über den 25. November hinaus Lockdowns verhängen dürfen. In der Beschlussvorlage heißte es laut Tagesspiegel: „Die Länder werden bei besonders hohem Infektionsgeschehen mit besonders hoher Belastung des öffentlichen Gesundheitssystems im jeweiligen Land (Hotspot) von den weitergehenden Möglichkeiten des Infektionsschutzgesetzes konsequent Gebrauch machen.“

Das ist möglich, weil SPD, Grüne und FDP in die neuen Beschlüsse eine entscheidende Öffnungsklausel für die Länder eingebaut hat. Infolgedessen sollen regionale Lockdowns auch nach dem Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite möglich bleiben. Das geht aus kurzfristigen Änderungen im Hauptausschuss des Bundestags hervor. Auch Schulschließungen und Ausgangssperren könnten weiterhin verhängt werden - dafür gibt es jedoch ein Limit: Diese Maßnahmen sind nur bis 15. Dezember möglich, zudem müssen sie bis zum Auslaufen der epidemischen Notlage am 25. November angeordnet werden - die Entscheidungen der Länder müssten also noch in der nächsten Woche getroffen werden.

Update vom 16.11.2021 10.53 Uhr: Diese Regeln könnten kommen - Beratungen über 2G, Lockdown und Impfpflicht

Maßnahmen wie Lockdowns, Ausgangssperren und Schulschließungen sollen für die Budesländer „bis längstens zum Ablauf des 15. Dezember 2021 für Schutzmaßnahmen“ erlaubt bleiben, berichtete der Tagesspiegel. Allerdings nur, wenn die Bundesländer diese bis zum geplanten Auslaufen der epidemischen Lage am 25. November anordnen. Entscheidungen dazu müssten also kommende Woche fallen.

Angesichts der sich immer weiter zuspitzenden Corona-Lage in Deutschland, beraten sich am Donnerstag (18. November 2021) Bund und Länder. Die 16 Ministerpräsidenten und Präsidentinnen werden am Mittag zu einer Besprechung mit Noch-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Noch-Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) per Videoschalte zusammenkommen, um über die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie zu debattieren.

Kommt 2G in ganz Deutschland?

Erstmals seit Monaten findet also wieder ein Bund-Länder-Gipfel in Sachen Corona-Politik statt. Da die Zahl der Corona-Neuinfektionen seit Wochen unaufhaltsam ansteigt, wurde bereits vor Wochen Kritik laut, warum eine Ministerpräsidentenkonferenz nicht schon viel früher einberufen wurde.

Auch die geschäftsführende Kanzlerin Merkel sprach sich vor einigen Tagen für ein solches Treffen aus. Das Virus nehme keine Rücksicht darauf, "ob wir gerade eine geschäftsführende Regierung haben oder ob gerade Koalitionsverhandlungen geführt werden“, wie Merkel am vergangenen Mittwoch betonte.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert ebenfalls seit Tagen, dass es wieder bundesweit einheitliche Regelungen geben müsse und appelliert an die Verantwortung des Bundes. Unterdessen zog er für den Freistaat Bayern die Zügel deutlich an. Seit Dienstag (16. November 2021) gilt in Bayern: "2G für fast alles". Sachsen hatte als erstes Bundesland seit Anfang vergangener Woche umfassende 2G-Regeln erlassen, die in vielen Bereichen Zutritt nur für Geimpfte und Genesene vorsehen. Kretschmer hält dies auch bundesweit für nötig. Das müsse Deutschland jetzt auch insgesamt tun, es bleibe nichts anderes übrig.

Diese drastische Verschärfung, die einem Lockdown für Ungeimpfte nahezu gleich kommt, fordert Söder inzwischen auch für ganz Deutschland. "Ich halte es auch für falsch, dass wir nur mit Flickenteppichen arbeiten", sagte der CSU-Chef am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". "Was es braucht, ist 2G flächendeckend in Deutschland." 2G heißt Zutritt nur für Geimpfte und Genesene.

Wie geht es nach dem Auslaufen der "epidemischen Lage" weiter?

Doch nicht nur eine flächendeckende 2G-Regelung steht im Raum. Schon vor der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) ist absehbar, dass die Maßnahmen bundesweit deutlich verschärft werden. Die Ampel-Parteien haben einen Gesetzesentwurf vorgelegt, wie es nach dem Auslaufen der "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" weitergehen soll. Doch ob dieser ausreicht, um die vierte Corona-Welle zu brechen, ist ungewiss.

SPD, Grüne und FDP haben sich deshalb auf Nachbesserungen der Corona-Maßnahmen geeinigt, wie am Montag (15. November 2021) bekannt wurde. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz versprach, alle "notwendigen Entscheidungen" würden getroffen. Geplant ist demnach 3G im öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Nur noch Menschen mit Impf-, Genesenen- oder Testnachweis dürften dann mitfahren. Die ÖPNV-Betreiber sollen dazu verpflichtet werden, dies durch entsprechende Nachweiskontrollen zu überwachen.

Die möglichen Koalitionspartner planen zudem die 3G-Regelung am Arbeitsplatz, die beispielsweise in Bayern seit vergangener Woche gilt. Weiterhin sei eine erneute "Homeoffice-Pflicht" beabsichtigt, wie ein Entwurf des Bundesarbeitsministeriums für ein geändertes Infektionsschutzgesetz zeigt. Arbeitgeber müssten ihren Arbeitnehmern dann wieder das Arbeiten von zuhause aus ermöglichen.

"Gerade auch für Ungeimpfte" soll auch über die Möglichkeit zu Kontaktbeschränkungen diskutiert werden. Das neue Infektionsschutzgesetz der Ampel-Parteien soll demnach den Ländern weiterhin erlauben, Kontakte im privaten und öffentlichen Raum einzuschränken, wenn es die Corona-Lage erfordert. Darüber hinaus sollen die Landesparlamente auch über Verbote von Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen sowie ein Alkoholverbot in der Öffentlich entscheiden können.

Kontaktbeschränkungen für "Ungeimpfte"?

"Das ist faktisch ein Lockdown für Ungeimpfte, der hier auf den Weg gebracht wird", sagte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, am Montag im ZDF. "Wir werden den Ländern es ermöglichen, 2G plus, 2G- und 3G-Maßnahmen je nach dem Infektionsgeschehen auf den Weg zu bringen."

Auch Grünen-Chef Robert Habeck bekannte sich zu den geplanten Verschärfungen. "Kontaktuntersagung oder 2G-Regelung heißt in weiten Teilen: Lockdown für Ungeimpfte. Das ist die Vulgärübersetzung", sagte er in den ARD.

Booster-Impfungen, Schulschließungen und Impfpflicht

Noch-Bundeskanzlerin Merkel drängt unterdessen auf das schnelle Vorantreiben der Booster-Impfungen. Israel habe die vierte Welle durch Boostern gut in den Griff bekommen, erklärte Merkel in einer Sitzung der Unionsfraktion. In diesem Zusammenhang sprach sich Merkel auch für zusätzliche Maßnahmen, wie etwa 2G aus, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.

Weiterhin wird aktuell viel über eine mögliche Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen diskutiert. SPD, Grüne und FDP wollen nach Angaben der Grünen auch über eine Corona-Impfpflicht etwa für Pflegeheime sprechen - eine Einigung gibt es aber noch nicht. Bayerns Regierungschef Söder plädierte zuletzt für eine partielle Impfpflicht für beispielsweise Alten- und Pflegeheime.

Natürlich ist zu erwarten, dass Bund und Länder am Donnerstag auch über Schulen und Kitas sprechen werden. Alle politisch Verantwortlichen sprachen sich in der jüngeren Vergangenheit vehement gegen erneute Schließungen aus - doch die Zahl der Corona-Fälle steigt auch in Schulen zunehmend an. Eine bundeseinheitliche Regelung für die Schulen scheint jedoch eher unwahrscheinlich. Da Bildung Ländersache ist, dürfte es im Rahmen der MPK keine wegweisenden Entscheidungen geben.

Kommt ein neuer Lockdown für alle?

In vergangenen Monaten versicherten führende Politikerinnen und Politiker immer wieder, dass es keinen neuen Lockdown mehr geben werde. Das neue Infektionsschutzgesetz der Ampel-Parteien unterstützt dies - jedenfalls nach Bundesrecht. Demnach sollen schwerwiegende Einschränkungen der Grundrechte, wie Kontaktbeschränkungen oder die Schließung von Geschäften, nicht mehr möglich sein. Beschließen könnte der Bundestag das neue Gesetz 18. November - und der Bundesrat einen Tag später.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer erwartet vom anstehenden Bund-Länder-Treffen zur Corona-Lage ein einheitliches Vorgehen. "Wir müssen am Donnerstag ein gemeinsames starkes Signal senden, dass die Situation sehr bedrohlich ist", sagte der CDU-Politiker am Montagabend in einem ARD-"Extra".

Der amtierende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprach in der ARD-Sendung und in einem ZDF-"Spezial" von einer Woche der Entscheidungen bei der Ministerpräsidentenkonferenz und im Bundestag am Donnerstag, wo das geänderte Infektionsgesetz zur Abstimmung steht. Auch Spahn mahnte, es sei Einheitlichkeit von Beschlüssen für die Akzeptanz bei den Bürgern notwendig.

Abstand, Maske und Testen weiterhin wichtig

Es sollte aber auch jeder einzelne im Alltag aufpassen, sagte der CDU-Politiker in der ARD. Er verwies auf die Abstandsregeln, das Tragen von Masken und mehr Tests. Im Zweifel sollte man sich in der Familie vor einem Besuch testen lassen, auch Geimpfte, riet der Minister.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sprach ebenfalls von einer "Woche der Wahrheit" im Kampf gegen die vierte Welle. "Es ist die vielleicht letzte Chance, um gegenzusteuern", sagte Söder in München. Dann könne die Lage unkontrollierbar werden.

Testpflicht für Krankenhäuser und Heime

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dringt darauf, dass Bund und Länder angesichts der Verschärfung der Corona-Lage in Deutschland an einem Strang ziehen. Es komme auf "ein gemeinsames und geschlossenes Handeln von Bund und Ländern" an, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Es gebe "eine deutliche Verschlechterung der Pandemielage". Nötig sei eine gemeinsame Vorstellung von zusätzlichen Maßnahmen ab einem Schwellenwert für Hospitalisierungen.

In einzelnen Bundesländern gilt die Maßnahme bereits, nun soll die Regelung bundesweit eingeführt werden: Beschäftigte und Besucher sollen Kliniken und Pflegeeinrichtungen nur noch mit tagesaktuellem negativen Corona-Test betreten dürfen. Geimpfte oder genesene Beschäftigte sollen sich dann auch täglich ohne Überwachung selbst testen oder zweimal pro Woche einen PCR-Test vorlegen können, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Auch in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung soll die Testpflicht gelten.

Zusammenfassung: Hierüber soll bei der MPK gesprochen werden

Welche Punkte stehen also zur Diskussion? Worüber werden die Regierungschefinnen und -chefs der Länder zusammen mit Angela Merkel und Olaf Scholz beraten? Eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Programmpunkte:

Flächendeckend und bundesweit 2G-Regelung statt Lockdown?

Kommt die "Homeoffice-Pflicht" zurück?

3G am Arbeitsplatz?

3G in Bus und Bahn?

Booster-Impfungen - ab wann und für wen?

Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen?

Schließungen von Schulen und Kitas?

Kontaktbeschränkungen?

Pflegebonus und Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser?

dn/mit dpa