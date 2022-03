Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag (17. März 2022)

MPK berät zu Corona, Ukraine-Krieg und hohen Energiepreisen

Streitpunkt künftiger Corona-Kurs in Deutschland

Welche Corona-Regeln kommen nach dem 20. März?

An diesem Donnerstag (17. März 2022) findet die nächste Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) statt. Zunächst treffen sich am Vormittag die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder virtuell, ehe gegen 14 Uhr am Nachmittag Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu den digitalen Beratungen dazustoßen wird. Im Anschluss an die Beratungen wird es wie gewohnt eine Pressekonferenz geben, auf der Kanzler Scholz über die Ergebnisse informieren wird. inFranken.de wird live von der Pressekonferenz berichten.

Update 9.50 Uhr: Länderchefs nehmen Beratungen auf

Die Regierungschefs und -chefinnen der Länder haben am Donnerstag Beratungen zu mehreren aktuellen Krisen begonnen. Auf der Tagesordnung der Ministerpräsidentenkonferenz stand erneut die Corona-Lage, aber auch die Ukraine-Krise und die galoppierende Energiepreisentwicklung. Am frühen Nachmittag wollten die Länderchefs ihre Beratungen in einer Videoschalte mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fortsetzen.

Im Februar hatten Bund und Länder verabredet, die aktuelle Corona-Lage und die Belastung der Kliniken noch einmal genau zu analysieren, bevor am 20. März alle einschneidenden Corona-Auflagen in Deutschland fallen sollen. Angesichts wieder stark steigender Neuinfektionszahlen gibt es dagegen aus den Ländern, aber auch aus Mediziner-Kreisen gravierende Bedenken.

Worum geht es bei der MPK?

Bei der MPK wird es vor allem um drei große Themenkomplexe gehen. Auf der Tagesordnung, die der Deutschen Presse-Agentur vorab vorliegt, stehen neben der Corona-Pandemie auch die Ukraine-Krise und die Energiepolitik im Mittelpunkt. Dabei soll es vor allem auch um die Entwicklung der infolge der Ukraine-Krise stark gestiegenen Energiepreise und die Beschleunigung der Energiewende gehen.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der derzeit den MPK-Vorsitz innehat, will den Ukraine-Krieg zum Schwerpunkt der Beratungen der Regierungschefs und -chefinnen machen. Dabei werde es am Donnerstag (17.03.2022) auch um die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine und die Verteilung zwischen den Bundesländern gehen, wie Wüst bereits vergangenen Mittwoch im Düsseldorfer Landtag gesagt hatte. Mit dem Bund müsse auch über die Finanzierung gesprochen werden: "Die Versorgung der Geflüchteten ist ein finanzieller Kraftakt, den Länder und Kommunen nicht alleine stemmen können."

Weiteres Thema der Bund-Länder-Beratungen sind natürlich auch die Corona-Schutzmaßnahmen. Nach dem geplanten Ende der meisten Corona-Auflagen in Deutschland zum 20. März sollen grundlegende Schutzregeln und weitere Eingriffsmöglichkeiten für regionale Ausbrüche bestehen bleiben. Auf der Pressekonferenz nach der letzten MPK am 16. Februar war die Rede von einem sogenannten "Basisschutz", der auch nach am Auslaufen des aktuellen Infektionsschutzgesetzes einige Corona-Maßnahmen garantieren soll.

"Alle Länder sind sich deshalb einig, dass wir einen Basisschutz brauchen, um die Öffnungen abzusichern", hieß es nach der letzten MPK. Dazu gehören die Maskenpflicht, Hygiene-Konzepte, Tests und Abstandsregeln. Damit solle vor allen ein stabiler Schul- und Kitabetrieb ermöglicht werden. Die entsprechende Rechtsgrundlage solle rechtzeitig vor dem 20. März beschlossen sein, so Scholz vor einem Monat.

Wie geht es weiter mit den Corona-Beschränkungen?

Inzwischen gibt es einen konkreten Entwurf der neuen bundesweiten Rechtsgrundlage, auf den sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) verständigt hatten. Damit sollen die Länder weiter Krisenmaßnahmen vor Ort oder auf Landesebene verhängen können. Unter anderem soll eine "Hotspot-Regelung" eine wichtige Rolle spielen. "Alles öffnen, das ist natürlich nicht vorgesehen", sagte Lauterbach.

Angesichts der immer weiter steigenden Corona-Zahlen wurden zuletzt auch kritische Stimmen zu den geplanten Lockerungen laut. Insbesondere über das geplante Ende der Maskenpflicht an Schulen und im Handel gibt es heftige Debatten. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist aktuell so hoch wie nie. In Bayern liegt diese am Dienstag (15. März 2022) erstmals über 2000. Ein neuer Negativ-Rekord. Auch deutschlandweit gibt es einen neuen Höchststand mit 1585,4 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche (Stand 15. März 2022).

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat deshalb kurzfristig für Dienstag eine Regierungserklärung angekündigt. Söder hatte sich bereits vor einigen Tagen gegen einen sogenannten "Freedom Day" am 20. März ausgesprochen. Die Länder können auch nach Auslaufen des Infektionsschutzgesetzes noch von einer Übergangsfrist bis zum 2. April, die im Gesetzentwurf vorgesehen ist, Gebrauch machen und viele der bisherigen Regeln bis dahin beibehalten, etwa die Maskenpflicht an Schulen und im Handel. Das bayerische Kabinett beschloss am Dienstag, von der Regelung Gebrauch zu machen. Was das konkret bedeutet, liest du hier. Andere Bundesländer erwägen ebenfalls, diese Übergangsfrist auszunutzen.

