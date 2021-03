Bund-Länder-Beratung am 3. März: Lockdown soll bis zu den Osterferien verlängert werden

Im Gespräch: Öffnungsperspektiven und Lockerung der Kontaktbeschränkung

Welche Rolle spielen Inzidenzen und Schnelltests?

EU-Impfpass in den nächsten drei Monaten?

Am heutigen Mittwoch (03.03.21) finden die nächsten Bund-Länder-Beratungen statt. Als beinahe sicher gilt, dass der Lockdown nochmals verlängert wird. Darüber hinaus soll es aber auch um eine mögliche Lockerung der Kontaktbeschränkungen gehen. Aus einer Beschlussvorlage geht hervor, dass ab dem 8. März wieder Zusammenkünfte mit einem weiteren Haushalt möglich sein könnten, maximal jedoch fünf Personen - wenn es die Inzidenzen zulassen. In Regionen mit einer niedrigeren Inzidenz, zum Beispiel unter 35 oder 50, soll die Regel sogar erweitert werden. Abhängig vom Infektionsgeschehen zeige der Entwurf weitere Öffnungsperspektiven für Einzelhandel, Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten auf. Auch Sport bis zu zehn Personen im Außenbereich könne wieder möglich sein. Die genauen Details sind noch unklar. Ob die Beschlussvorlage auch so von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Länderchefs übernommen wird, bleibt zudem abzuwarten.

Lockdown soll verlängert werden: Handel fordert Perspektiven

Inzwischen ist der Druck auf die Politik gestiegen, einen Öffnungsplan zu liefern. Die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber den derzeitigen Corona-Maßnahmen sinkt und zahlreiche Branchen wenden sich mit Forderungen nach Perspektiven an die Regierung.

"Für immer mehr Unternehmer ist die Entwicklung existenzgefährdend", hieß es zum Beispiel in einem Brief der deutschen Elektronikhändler an Bundeskanzlerin Angela Merkel vom Montag (01.03.2021). Conrad Electronic, Media Markt, Saturn und weitere forderten darin eine sofortige Öffnung mit entsprechenden Hygienemaßnahmen. Einen ähnlichen Brief verfassten kürzlich auch die Spielwarenhändler.

Nachdem in Bayern bereits einige Lockerungen bekannt gegeben wurde, stellt sich die Frage, was auf Bundesebene beschlossen wird. Ein erster Anhaltspunkt könnte der bereits vorgestellte Stufenplan zu Lockerungen und Verschärfung des Robert-Koch-Institutes darstellen. Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet erwartet laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland Öffnungsperspektiven. „16 Länder erwarten, dass wir eine Öffnungsstrategie vorlegen“, sagte Laschet am Dienstag (23.02.21) in Düsseldorf. Auch die Bewegung "ZeroCovid" hat kürzlich einen Stufenplan vorgelegt.

Lockerungen schon ab Inzidenz von 70?

Dennoch darf keine dritte Welle riskiert werden, wie zuletzt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder betonte. Während mögliche Öffnungen der zentrale Punkt der Beratungen sein werden, heißt es also nicht, dass es auch sofort Öffnungen geben wird. Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, sprach beispielsweise von einem "Perspektivplan". Man werde über Perspektiven für Einzelhandel, Kultur sowie Öffnung der Gastronomie im Außenbereich, Hotels und Ferienwohnungen sprechen. "Perspektivplan heißt aber nicht: Morgen ist alles offen", so Dreyer im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung. Aktuell ist auch die App "Luca" stark im Gespräch, da sie die digitale Kontaktverfolgung ermöglichen soll und somit einen wichtigen Beitrag bei der Öffnung von Gastronomie & Co. spielen könnte.

Wie Business Insider aus Regierungskreisen erfuhr, soll der Lockdown zunächst grundsätzlich bis Ende März verlängert werden. Konkret sei vom 28. März, also bis zum Beginn der Osterferien, die Rede. Während im Februar jedoch noch die Rede von weiteren Lockerungen ab einer Inzidenz von 35 die Rede war, scheint das Erreichen dieses Wertes derzeit unmöglich. Die Länder wollen daher offenbar auch Öffnungen bei Inzidenzen über 35 möglich machen, ein Schwellenwert von 70 sei dabei im Gespräch.

Neben den Lockerungen für den Handel soll zum ersten Mal seit Wochen auch der Amateur- und Breitensport beim Corona-Gipfel angesprochen werden. Laut Beschlussvorlage könnten die Länder abhängig vom Infektionsgeschehen wieder "kontaktfreien Sport in kleinen Gruppen" - maximal bis zu zehn Personen - erlauben. Später könnte auch "kontaktfreier Sport im Innenbereich" und "Kontaktsport im Außenbereich" folgen.

Öffnung in mehreren Stufen geplant

Die Lockerungen für den Sport sind jedoch erst im dritten Öffnungsschritt beachtet. Als erster Öffnungsschritt gilt die Öffnung der Schulen und Friseure, als nächste sollen überall Geschäfte wie Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte öffnen. Dadurch sollen die bisherigen Lockerungen der einzelnen Bundesländer vereinheitlicht werden. Welche Öffnungsschritte konkret möglich sind, ist noch nicht abschließend geklärt.

Der Einzelhandel fordert eine rasche Öffnung der wegen der Corona-Krise geschlossenen Geschäfte ab dem 8. März. "Wir brauchen jetzt den Einstieg in den Ausstieg aus dem Lockdown", verlangte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth, am Donnerstag in Berlin. Bund und Länder müssten auf der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 3. März eine transparente, verbindliche und evidenzbasierte Öffnungsstrategie mit konkreten Maßnahmen beschließen.

Inzwischen plant der HDE-Umfrage zufolge mehr als ein Viertel der Bekleidungshändler, gegen die Schließung des eigenen Geschäfts vor Gericht zu ziehen. Klagen wollen auch Deutschlands größte Buchhandelskette Thalia und der Textilhändler Ernsting's family, wie die Firmenchefs Michael Busch und Timm Homann in Berlin ankündigten. Busch betonte: "Es gibt keine Argumente gegen die Öffnung des Handels." Er sei kein Infektionshotspot. Das beweise jeden Tag der Lebensmittelhandel. Homann sagte mit Blick auf den Lockdown: "Diese politische Irrfahrt muss jetzt enden."

Baden-Württemberg will mit Schnelltests aus Lockdown

Erst kürzlich verkündeten erste Discounter und Geschäfte, dass sie bald Corona-Schnelltests verkaufen werden. Auch die sogenannten"Bürgertests" könnten im März eingesetzt werden. Baden-Württemberg dringt beispielsweise auf eine schrittweise Lockerung des Corona-Lockdowns mit Hilfe von Schnelltests. In einem Impulspapier für die Bund-Länder-Beratungen am kommenden Mittwoch, das der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart vorliegt, schlägt das Land vor, unter anderem Teile des Einzelhandels und der Gastronomie sowie Museen auf diese Weise zu öffnen.

Die Veranstalter und Betreiber der Einrichtungen "müssen dafür Sorge tragen, dass nur Besucherinnen und Besucher Zutritt erhalten, die einen negativen Test vorweisen können", heißt es in dem Papier aus dem Staatsministerium von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vom Donnerstag (25.02.2021).

Bundeskanzlerin Angela Merkel geht davon aus, dass der EU-Impfpass bis zum Sommer entwickelt werden kann. "Die politische Vorgabe ist, dass man das in den nächsten Monaten erreicht, ich habe ja von drei Monaten gesprochen", sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag nach dem EU-Videogipfel.

Merkel will EU-Impfpass in den nächsten drei Monaten

Das Zertifikat soll die Möglichkeit schaffen, Geimpften gegebenenfalls Vorteile zu gewähren. "Alle haben heute darauf hingewiesen, dass das zurzeit bei der geringen Durchimpfung der Bevölkerung gar nicht das Thema ist. Aber man muss sich ja vorbereiten", betonte Merkel. Das heiße aber nicht, dass künftig nur reisen dürfe, wer einen Impfpass habe. "Darüber sind überhaupt noch keine politischen Entscheidungen getroffen."

Auf Reiseerleichterungen für Geimpfte dringen Länder wie Griechenland, Zypern, Bulgarien und Österreich. Griechenland und Zypern haben schon jetzt Vereinbarungen mit Israel über die künftige Einreise von Geimpften geschlossen. Manche EU-Staaten wie Polen und Rumänien gewähren Geimpften bereits Vorteile, etwa bei der Einreise.

