Am Donnerstag tritt die Ministerpräsidentenkonferenz zusammen, um über neue Corona-Maßnahmen zu beraten und deutliche Verschärfungen zu beschließen. Am Tag vor dem Treffen ist die Beschlussvorlage aufgetaucht. Mehrere Medien hatten bereits darüber berichtet.

Am Dienstag hatten sich Bund und Länder bereits getroffen, aber keine konkreten Beschlüsse gefasst. Am Donnerstag tagt die Ministerpräsidentenkonferenz ab 11 Uhr, Ergebnisse werden im Lauf des Tages erwartet, erfahrungsgemäß kann sich die anschließende Pressekonferenz bis zum Abend verzögern.

Im Entwurf, der laut Bildzeitung aufgetaucht ist, sind folgende Punkte auf der Agenda:

Bundesweit soll bald der Einzelhandel nur noch mit Impfnachweis oder als Genesener betreten werden können. Diese Regelung soll aber Geschäfte des täglichen Bedarfs, wie etwa Supermärkte, nicht betreffen. Schließungen sind im Einzelhandel wohl nicht vorgesehen. 2G soll auch in der Außengastronomie eingeführt werden.

In Bayern existiert diese Regel schon, nun soll sie bundeweit kommen: Private Zusammenkünfte von Ungeimpften werden stark eingeschränkt. Demnach sollen sich dann nur noch ein Haushalt so wie zwei weitere Personen eines anderen Haushalts treffen. Kinder unter 14 sollen ausgenommen sein. Geimpfte und Genesene können sich weiterhin ungestört treffen.

Auch hier gibt es die Regel schon aktuell in Bayern, nun auch bald im Bund: Für alle Klassenstufen soll bald Maskenpflicht gelten.

Veranstaltungen sollen generell nur noch mit Impfnachweis oder Genesenennachweis betreten werden können. "Ergänzend kann ein aktueller Test vorgeschrieben werden", heißt es dazu im Papier. Es kann also auch 2G-Plus verhängt werden.

Bei Großveranstaltungen gibt es Einschränkungen bei der Besucheranzahl. Im Freien dürfen maximal 5000 Menschen teilnehmen, bei Fußballspielen maximal 10.000 Menschen. Hier hatte Markus Söder bereits deutlich mehr gefordert. Der bayerische Ministerpräsident brachte Geisterspiele in die Diskussion ein und fordert diese eindrücklich. Es ist zu erwarten, dass Bayern hier wieder schärfer eingreift als der Bund.

Außerdem sieht die Beschlussvorlage vor, dass Bars und Clubs in Hotspots geschlossen werden. Hotspots sind Landkreise mit einer Inzidenz über 350. Ab diesem Wert sollen Clubs und Diskotheken in Innenräumen geschlossen werden. Das dürfte sehr viele Landkreise betreffen, liegt der deutsche Durchschnitt deutlich darüber.

Hier soll der neu eingerichtete Bund-Länder-Krisenstab tätig werden und die Impfstoffverteilung koordinieren. Bis Weihnachten sollen mehr als 30 Millionen Impfdosen verimpft werden. Bisher hapert es bei Lieferungen und vielerorts sind nicht genügend Impfdosen verfügbar.

Zu diesem Zweck sollen auch mehr Institutionen und Personen impfen dürfen. Das soll über eine Delegation aus Ärzten, Apothekern und Pflegekräften funktionieren.

Viele haben es bereits erwartet: Die aktuell zeitlich begrenzten Maßnahmen, die bis 15. Dezember angesetzt waren, sollen verlängert werden. "Es wird klargestellt, dass diese Maßnahmen auch regional differenziert angeordnet werden können", zitiert Bild die Vorlage.

Laut der Vorlage soll bald schon über eine allgemeine Impfpflicht im Bundestag abgestimmt werden. Vorher bereits soll es eine Impfpflicht für Beschäftigte in Alters- und Pflegeheimen geben. Die allgemeine Impfpflicht könnte ab Februar 2022 kommen.

Olaf Scholz war am Dienstag vorneweg galoppiert und hatte gefordert, dass der Impfstatus nach sechs Monaten ablaufen soll. Davon steht laut der aufgetauchten Dokumente aber nichts in der Beschlussvorlage. Auf EU-Ebene ist von neun Monaten nach der Zweit- oder Drittimpfung die Rede.

Vollständiger Impfschutz soll perspektivisch ablaufen. Bund und Länder wollen sich hierzu bis Jahresende verständigen. Im Papier ist allerdings nirgendwo von sechs Monaten die Rede. Auf EU-Ebene werde über eine Gültigkeit von "neun Monaten nach der zweiten bzw. dritten Impfung" gesprochen.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hofft weiter auf Einsicht bei bisher nicht gegen das Coronavirus geimpften Personen. Jeden Tag komme es noch zu neuen Erstimpfungen, sagte der derzeitige Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag im ZDF-«Morgenmagazin». Die sich weiter verschärfende Lage und die Debatte bringe «den ein oder anderen doch noch zur Vernunft», das müsse man anerkennen, meinte Wüst kurz vor der Bund-Länder-Runde zu schärferen Corona-Maßnahmen.

«Wir reden jetzt von einer Impfpflicht, nicht von einem Impfzwang», sagte Wüst. «Das heißt aber am Ende auch, dass das Bußgeld bewährt ist, dass man Strafen zahlen muss, wenn man sich nicht dran hält, das kennen wir auch bei anderen Pflichten in unserem Land. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg.»

mit dpa

