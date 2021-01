Corona-Gipfel von Bund und Ländern

Start der Beratungen laut Bild um 14.00 Uhr

Was wir bereits wissen und was nicht

Am heutigen Dienstag (19. Januar 2021) finden sich Kanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs erneut zusammen, um über weitere Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus zu beraten. Um 14 Uhr starten die Beratungen, wie die Bild berichtet.

Merkel plant Lockdown-Verlängerung: Bis Februar oder doch gleich bis März?

Merkel wolle eine erneute Verlängerung des Lockdowns. Im Raum stünde der 15. Februar, so die Bild weiter. Dies ginge aus einer Beschlussvorlage hervor, die der Zeitung vorliegt. Aktuell sind die Zahlen des Infektionsgeschehens rückläufig, so das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Am Montag (18. Januar 2021) lag die 7-Tage-Inzidenz bundesweit bei einem Wert von 134. Viele erklärten sich den niedrigen Wert damit, dass über das Wochenende weniger getestet würde. Dennoch lag die bundesweite Inzidenz am Dienstag (19. Januar 2021) bei 131.

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, dass hier eine "Tendenz zu Abflachung" der Kurve gebe, so das RND. Der Grund für eine weitere Lockdown-Verlängerung sei allerdings dadurch gegeben, dass die Corona-Mutation aus Großbritannien auch in Deutschland angekommen ist. Diese sei laut verschiedener Experten um bis zu 70 Prozent ansteckender. Die Regierung wollte mit einem längeren Lockdown die Verbreitung der Mutation eindämmen.

Entgegen der Äußerung der Bild, dass der Lockdown möglicherweise bis zum 15. Februar verlängert wird, erklärt das Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass dies umstritten sei. Demnach wäre es auch möglich, dass der Lockdown bis in den März hinein verlängert wird.

Aus "Home-Office-Pflicht" könnte "Gebot" werden

Zudem soll bei dem Corona-Gipfel über das Arbeiten im Home-Office gesprochen werden. Wo eine Pflicht dessen von vielen Seiten aus unterschiedlichen rechtlichen Gründen ausgeschlossen wird, spricht das RND anstatt von einer "Home-Office-Pflicht" von einem "Home-Office-Gebot". Auch wenn sich Experten hier einig sind, dass die Kontakte auf der Arbeit ebenfalls eingeschränkt werden sollten, sei hier keine direkte Empfehlung ausgesprochen worden, sondern lediglich eine Darstellung dessen. Heißt, hier ist noch alles offen.

Beraten wollen die Politiker auch, wie es in Schulen, Kitas und Pflegeeinrichtungen weitergehen soll. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft plädierte dafür, die Schulen und Kitas weiterhin geschlossen zu halten. Zudem soll die bereits seit Montag (18. Januar 2021) in Bayern geltende FFP2-Maskenpflicht beim Einkaufen und im ÖPNV möglicherweise bundesweit durchgesetzt werden.

Sobald Bund und Länder am Dienstag (19. Januar 2021) vor die Presse treten, erfahren Sie alle Informationen im Live-Ticker von inFranken.de.

