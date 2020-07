Ein einfaches Foto mit Freunden wurde Yamen Alaas zum Verhängnis: Mit lachenden Smileys und der Bildunterschrift "Quarantäne bei mir" postete Alaas ein Foto von sich und sechs Freunden auf "WhatsApp", wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet.

Drei Monate später sitzt der 28-Jährige vor Gericht. Der Grund: Der Arbeitgeber, ein Pumpenhersteller im niedersächsischen Bissendorf, bekam Wind von dem Foto und kündigte Alaas fristlos. Nun klagt er auf Wiedereinstellung.

Kündigung wegen Quarantäne-Foto: 28-Jähriger verstößt gegen Corona-Maßnahmen

Grund für die Kündigung sei, laut Arbeitgeber, der Verstoß gegen die coronabedingten Abstandsregelungen. Eine weitere Zusammenarbeit sei nicht zumutbar, da der 28-Jährige die Corona-Pandemie nicht ernst nehme und sich nicht an die Schutzmaßnahmen halte.

Foto Entlassung Screenshot: inFranken.de/WhatsApp

Nun stellt sich die Frage: Darf ein Arbeitgeber einem Angestellten aufgrund eines geposteten Fotos kündigen? Das Arbeitsgericht Osnabrück hat sich nun dem Fall gewidmet und sollte ein wegweisendes Urteil fällen, da es bisher noch keinen vergleichbaren Fall am Arbeitsgericht gab.

Kein Urteil: Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind sich einig

Ein maßgebendes Urteil wird es aber vorerst wohl doch nicht geben. Yamen Alaas und sein Arbeitgeber konnten sich nun doch noch auf einen Vergleich einigen: Dieser beinhaltet die Änderung der fristlosen Kündigung zu einer fristgerechten Entlassung zum 31. August. Der Pumpenhersteller zahlt dem 28-Jährigen außerdem eine Abfindung in Höhe von 2000 Euro.

Was ist aktuell in Bayern erlaubt und was nicht? Im News-Ticker zu den aktuellen Corona-Lockerungen haben Sie den Überblick, über alle derzeitigen Maßnahmen.

aa