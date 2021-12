Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland liegt am Samstag, 25.12.2021 im Durchschnitt bei 242,9. Das teilt das RKI am Samstagmorgen mit. Damit sank der Wert im Vergleich zum Vortag leicht. Im Vormonat lag der Wert bei 419.7. Insgesamt meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland 22.214 Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

Das Robert Koch-Institut (RKI) weist aber darauf hin, dass aufgrund der Weihnachtsfeiertage weniger getestet und gemeldet wird, die Zahlen also nicht ganz belastbar sind. Die offiziell ausgewiesenen Fallzahlen könnten daher nur ein unvollständiges Bild der Corona-Lage in Deutschland zeigen.

In Deutschland wurden in den letzten 24 Stunden außerdem 157 Todesfälle verzeichnet. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie rund 110.000 Menschen im Zusammenhang mit einer Coronainfektion gestorben. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 6.981.281 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 4,55 (Donnerstag mit 4,55) an.

In Deutschland gibt es derzeit noch zwei Landkreise mit einer Inzidenz über 1000: den Ilm-Kreis in Thüringen und die Stadt Cottbus in Brandenburg. Am niedrigsten liegt die Inzidenz in Friesland: Hier gibt es Landkreise mit Werten unter 50, wie etwa in Wittmund oder Wilhelmshaven.