Für diskutabel hält sie die Aufgabenteilung zwischen Hausärzten, Betriebsärzten und Impfzentren. So wäre es möglich, "Impfsprechstunden" in den Gesundheitsämtern wieder einzuführen. Viel mehr als einen Kühlschrank, das Impfmaterial und wenige zusätzliche Fachkräfte in den einzelnen Gesundheitsämtern seien dafür nicht notwendig.

Erst vor kurzen hatten Amtsärzte gefordert, dass Geimpfte unbedingt weiterhin auf das Coronavirus getestet werden sollten - für sie dürfe es keine Ausnahmen geben.

