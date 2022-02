Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Samstag über 217.000 Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden sowie einen 7-Tage-Inzidenzwert von über 1300. Binnen eines Tages wurden 217.815 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche waren es noch knapp 190.000 Infektionen. Die tatsächlichen Zahlen dürften aber weitaus höher liegen, so das RKI. Viele Fälle können derzeit nicht erfasst werden, da Gesundheitsämter am Limit sind und nicht hinterherkommen. Einige Städte und Kreise melden seit Tagen Probleme bei der Übermittlung der Fallzahlen. Die Inzidenz liegt am Samstag im deutschen Durchschnitt bei einem Wert von 1388. Vor einer Woche hatte sie noch bei 1127,7 gelegen und im Vormonat bei 258,6.

Auch die Krankenhaus-Inzidenz ist gestiegen, also die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner*innen innerhalb von sieben Tagen. Am Freitag lag dieser Wert bei 5,45. Das ist ein leichter Anstieg zum Donnerstag, als sie bei genau 5 lag. Das RKI weist darauf hin, dass darunter auch mit Corona infizierte Menschen fallen, die mit einer anderen Haupterkrankung ins Krankenhaus kommen. Innerhalb von 24 Stunden wurden 172 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet, das sind 10 weniger als in der Vorwoche.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Samstag mit 8.016.000 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 118.676.