Positivrate bei PCR-Tests exponentiell gestiegen

Inzidenz in Deutschland weiter auf Höchstwert

Mehrere Landkreise mit Inzidenz über 800

Die Inzidenz in Deutschland liegt weiter über 200. Am Dienstag ist sie im Schnitt bei 213,7 im Bundesgebiet und damit weiter auf diesjährigem Höchstwert. Am Dienstag gaben die Akkreditierten Labore in der Medizin - ALM e.V. bekannt, dass die Positivrate der PCR-Tests deutlich zugenommen hat.

Positivrate bei PCR-Tests - Berufsverband mit deutlichem Appell

Die Positivrate liegt in dieser Woche bei 16,2 Prozent gegenüber 12,4 Prozent in der Vorwoche. Insgesamt wurden von allen durchgeführten SARS-COV-2-PCR-Tests 178.849 positiv diagnostiziert (134.602 in der KW 43), das entspricht einer erneuten Steigerung von 33 Prozent im Vergleich zur vergangenen Woche. Die Gesamtzahl der SARS-CoV-2-PCR-Tests ist dabei um 1 Prozent nur leicht auf 1.101.433 gestiegen (Vorwoche: 1.089.095), wobei hierbei der Feiertag Allerheiligen und die Herbstferien in Süddeutschland zu berücksichtigen sind. An der wöchentlichen Datenerhebung des fachärztlichen Verbandes nahmen in der 44. Kalenderwoche erneut 179 Labore teil.

„In Anbetracht der sich weiter zuspitzenden Situation ist es zwingend erforderlich, die nationale Teststrategie konsequent umzusetzen. Dazu ist vor allem auch ein präventives Testen zum Schutz der sogenannten vulnerablen Gruppen nötig. Ein gezieltes Testen kann dabei eine Unterstützung der allgemeinen Maßnahmen sein“, so Dr. Michael Müller, 1. Vorsitzender der Akkreditierten Labore in der Medizin. „Auch auf die Gefahr hin, dass es keiner mehr hören möchte, bleiben wir dabei!“ so der Appell des Vorsitzenden des fachärztlichen Berufsverbandes. „Der beste Weg, gut durch die Pandemie zu kommen, ist die Beachtung der Hygieneregeln. Neben dem wichtigsten Beitrag, der Kontaktreduktion auf notwendige Treffen und wichtige Personen bedeutet das die konsequente Einhaltung der AHA + L-Regel (‚Abstand halten‘, ‚Hygieneempfehlungen beachten‘ und ‚Maske tragen‘ sowie ‚Lüften‘). Dies gilt im Übrigen auch für geimpfte Personen, denn die Impfung ist kein ‚Freifahrtschein‘. Wenn wir auch weiterhin gut auf uns aufpassen, schützen wir damit auch andere, vor allem aber diejenigen, die uns besonders am Herzen liegen“, so Müller weiter.

Derzeit sind die Landkreise Miesbach in Bayern sowie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge n Sachsen am stärksten betroffen: Hier lagen die Inzidenzen am Dienstag bei 868, bzw. 864. Es ist wichtig zu beachten, dass anders als vor einem Jahr mittlerweile viele Menschen geimpft sind, insbesondere unter den besonders gefährdeten Hochbetagten ist die Quote hoch. Experten gehen deshalb davon aus, dass das Gesundheitssystem jetzt mehr Neuinfektionen aushalten kann als vor den Impfungen, da diese sehr gut vor schweren Krankheitsverläufen schützen.