Söder fordert bundesweite Maskenpflicht

Bayerns Ministerpräsident mit Vorstoß

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat eine bundesweite Maskenpflicht für Regionen mit hohen Corona-Fallzahlen gefordert. Der 53-Jährige bezog sich dabei auf Gebiete, in denen der Inzidenzwert die kritische Marke von 35 Infektionen pro 100.000 Einwohner überschreitet.

Konkret ging es Söder dabei um eine Maskenpflicht in Schulen, auf stark besuchten öffentlichen Plätzen sowie am Arbeitsplatz, sobald der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden könne.

Das sagte Söder in einer Schalte des CSU-Parteivorstandes in Nürnberg am Montagmorgen (19. Oktober 2020). Via Twitter teilte Söder mit: "Wir brauchen klare einheitliche Regeln in Deutschland. Bei hohen Corona-Zahlen brauchen wir eine nationale Maskenpflicht in Schulen, auf belebten öffentlichen Plätzen und bei der Arbeit, wenn Abstandhalten nicht möglich ist. Die Maske ist ein kleines Mittel mit großer Wirkung."

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen in zahlreichen Regionen. Im Freistaat Bayerin gelten in fast der Hälfte aller Städte und Kreise mittlerweile verschärfte Corona-Regeln.

Ein Beispiel dafür ist Nürnberg. Dort gelten mittlerweile folgende Regelungen.

tu/dpa