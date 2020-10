Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder haben am Mittwoch (28. Oktober 2020) in einer Video-Konferenz über weitergehende Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus beraten und Beschlüsse gefasst, die von Kanzlerin Merkel selbst in einer anschließenden Pressekonferenz als "drastisch und belastend" bezeichnet wurden.

Die Regeln gelten ab Montag, dem 2. November bis zum Ende des Monats - also vier Wochen. Dies soll laut Ansicht der Regierung dazu beitragen, die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. Angela Merkel erklärte in der Pressekonferenz am Mittwoch, dass man bei rund 75 Prozent des Infektionsgeschehens in Deutschland nicht mehr nachverfolgen könne, wo sich die Menschen angesteckt hätten. Das Gesundheitssystem werde damit noch fertig. Aber wenn es bei dem Tempo des Infektionsgeschehens bleibe, komme man binnen Wochen an die Grenzen, sagte die Kanzlerin.

Corona-Maßnahmen: Diese Regeln gelten ab dem 2. November

Folgende Regeln gelten ab Montag und sie haben starke Auswirkungen auf das alltägliche Leben und die Wirtschaft:

Kontakte: In der Öffentlichkeit dürfen sich laut den Beschlüssen vom 28.10.2020 nur noch Angehörige zweier Haushalte treffen. Insgesamt dürfen dabei nur maximal 10 Personen anwesend sein.

Gastronomie: Restaurants, Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen werden geschlossen. Erlaubt sind weiter Lieferdienste und Essen zum Mitnehmen. Kantinen dürfen geöffnet bleiben.

Schulen und Kindergärten bleiben geöffnet, hier soll der Betrieb bewusst weiterlaufen - die Kinder seien belastet genug, betonte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im Rahmen der Pressekonferenz am Mittwoch.

Hart trifft es Freizeiteinrichtungen: Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks, Saunen, Spielhallen, Spielbanken, Wettanahmestellen, Bordelle und andere Einrichtungen, die dem Freizeitvergnügen dienen, müssen geschlossen bleiben vom 2. bis zum 30. November.

Fitnessstudios, Schwimm- und Spaßbäder werden wieder geschlossen. Amateursport wird eingestellt - Vereine dürfen also nicht mehr trainieren. Profisport ist zugelassen, jedoch ohne Zuschauer.

Reisen sind nur noch erlaubt, wenn wichtige Gründe vorliegen - Tourismus ist nicht mehr gestattet im November. Allgemein werden die Bürger gebeten, auf private Reisen und Verwandtenbesuche so weit es geht zu verzichten. Hotels und Pensionen dürfen keine Touristen mehr aufnehmen.

Bestimmte Dienstleistungsbetriebe wie Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoostudios werden geschlossen. Grund ist der Mindestabstand, der hier nicht gewährleistet werden kann. Medizinisch notwendige Behandlungen dürfen weiter durchgeführt werden - etwa beim Physiotherapeuten. Auch Friseure bleiben geöffnet.

Der Einzelhandel bleibt weiter geöffnet, jedoch wird es Vorschriften geben zur maximalen Anzahl von Personen in den Geschäften.

Heimarbeit soll so weit es geht, ausgeweitet werden. Menschen sollen möglichst von zu Hause aus arbeiten, wo das möglich ist. Firmen sind dazu angehalten, dies zu ermöglichen.

Betriebe, Selbständige und Vereine sollen große Teile ihres Umsatzausfalls ersetzt bekommen. Bei Firmen mit maximal 50 Mitarbeitern gleicht der Bund 75 Prozent aus, bei größeren wird nach EU-Beihilferecht entschieden.