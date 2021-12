Deutschlands Hotspot jetzt über 2200: Das RKI meldet am Sonntag (05.12.2021) drei Landkreise über einem Wert von 2000. Der sächsische Landkreis Mittelsachsen liegt sogar bei 2208,5, im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sinkt der Wert leicht auf 2008,4 (2010 am Vortag). Beide waren am Samstag die Spitzenreiter und die einzigen Kreise über 2000. Am Sonntag überschritt ein dritter Kreise diese Marke.

Die deutschlandweite Inzidenz liegt an diesem Tag bei 439,2. Das ist weniger als am Samstag (442,7). Insgesamt meldet das RKI 42.055 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden. Jetzt liegt die Gesamtzahl der registrierten Infizierten bei 6.158.125 Menschen.

Corona-Hotspots in Deutschland: Drei Landkreis über 2000

Neu in unter den Kreisen mit der höchsten 7-Tage-Inzidenz in Deutschland ist der Landkreis Meißen, ebenfalls in Sachsen. Dort liegt der Wert an diesem Sonntag bei 2014,8. Meißen liegt oberhalb von Dresden und grenzt fast an den Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgerbirge an.

Am Freitag hat auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder über neue Corona-Regeln im Freistaat informiert.

Hinweis: In einer früheren Version des Artikels haben wir berichtet, dass der Kreis Mittelsachsen der erste Kreis überhaupt mit einer Inzidenz von 2000 in Deutschland ist. Das stimmt nicht. Wir haben den Fehler korrigiert und bitten um Entschuldigung.