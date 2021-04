RKI-Warnung : Corona-Fallzahlen könnten über das "Niveau von Weihnachten" springen

Kurz vor den Feiertagen hat das Robert-Koch-Institut (RKI) vor einer Eskalation der Corona-Lage in Deutschland gewarnt. Laut einer Prognose, die aus dem Bericht zu Virusvarianten vom Mittwoch (31. März 2021) hervorgeht, könnte die 7-Tage-Inzidenz schon etwa eine Woche nach den Osterfeiertagen auf über 300 gestiegen sein.

RKI warnt vor eskalierender Corona-Lage: "Fallzahlen über dem Niveau von Weihnachten"

Diese düstere Prognose basiert auf der massiven Ausbreitung der sogenannten britischen Variante von Sars-CoV-2 in den vergangenen Wochen, die das Institut analysiert hat. "Es zeigt sich ein exponentiell ansteigender Trend der 7-Tage-Inzidenz der Variante B.1.1.7 seit Kalenderwoche 2", heißt es in dem Bericht. Demnach sei die B.1.1.7.-Inzidenz in jeder Woche um etwa 46 Prozent angestiegen und habe sich alle 12 bis 13 Tage verdoppelt. Die 7-Tage-Inzidenz aller übrigen Varianten sei um etwa 19 Prozent pro Woche gesungen. Diese beiden Trends überlagerten sich laut RKI zurzeit, was insgesamt zu der langsam ansteigenden 7-Tage-Inzidenz zwischen den Kalenderwochen 6 bis 9 führte. Die Extrapolation der Trends zeige, "dass mit Fallzahlen über dem Niveau von Weihnachten ab KW 14 (5. bis 11. April) zu rechnen ist."

„Auf Grund der großen Verbreitung und der erhöhten Übertragbarkeit dieser Varianten muss weiterhin eine stark steigende Inzidenz von Covid-19-Fällen in Deutschland angenommen werden“, fasst das RKI zusammen.

Den bislang höchsten Wert der 7-Tage-Inzidenz erreichte Deutschland nach RKI-Zahlen am 22. Dezember 2020 mit 197,6. Zwischen der zweiten und dritten Welle hatte die Bundesrepublik fast einen Wert von unter 50 erreicht: Am 19. Februar lag die Inzidenz bei 56,8 - seitdem geht es wieder nach oben.

Anteil bei 88 Prozent: B.1.1.7.-Verbreitung "besorgniserregend"

Die zuerst in Großbritannien entdeckte, sehr ansteckende Corona-Variante B.1.1.7 breitet sich rasch in Deutschland aus. Sie habe laut RKI-Bericht einen Anteil von 88 Prozent erreicht, erklärte das Institut mit Verweis auf Tests der Vorwoche (22. bis 28. März).

Die Verbreitung der Variante sei besorgniserregend, weil sie "nach bisherigen Erkenntnissen deutlich ansteckender ist und vermutlich schwerere Krankheitsverläufe verursacht als andere Varianten." Es sei daher mit weiter steigenden Covid-Fällen in Kliniken zu rechnen. In Deutschland war die sehr ansteckende, britische Corona-Variante erstmals an Heiligabend nachgewiesen worden. Gut drei Monate später hat sie die Ursprungsvariante hierzulande weitgehend verdrängt.

Alle in Deutschland verfügbaren Impfstoffe schützten nach RKI-Angaben jedoch sehr gut vor einer Erkrankung durch B.1.1.7 und auch vor schweren Erkrankungen durch zwei andere Varianten. In rund 0,1 Prozent der B.1.1.7-Proben wurde jedoch die zusätzliche Mutation E484K nachgewiesen, die die Wirkung der Antikörper des Immunsystems abschwächt.

Andere Virusvarianten spielen kaum eine Rolle

Die zwei anderen Virusvarianten spielen laut RKI derzeit in Deutschland kaum eine Rolle: Die in Südafrika verbreitete Variante B.1.351 sei in 0,8 Prozent der darauf untersuchten positiven Proben nachgewiesen worden, die stark in Brasilien zirkulierende Variante P.1 sogar nur in 0,1 Prozent. Beide Varianten können die Wirkung der Antikörper des Immunsystems etwas vermindern.