Berlin aktualisiert vor 1 Stunde

Corona

Corona-Impfungen: Sollen Jüngere vorgezogen werden? Bundesärztepräsident mit Vorschlag

Während die Impfungen gegen das Coronavirus in Deutschland voranschreiten, wird über Veränderungen in der Impfreihenfolge diskutiert. Ärztekammerpräsident Klaus Reinhardt macht diesbezüglich einen Vorschlag. Er will jüngere Menschen in den Fokus nehmen.