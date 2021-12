Deutschlands Hotspot erneut über 2000 - Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf über 2100. Das RKI meldet am Samstag (04.12.2021) zwei Landkreise über einem Wert von 2000. Der sächsische Landkreis Mittelsachsen liegt sogar bei 2143, im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge klettert der Wert auf 2010.

Die deutschlandweite Inzidenz liegt an diesem Tag bei 442,7. Das ist nur geringfügig mehr als am Freitag. Insgesamt meldet das RKI 64.510 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden. Die Tage zuvor war die Inzidenz leicht abgesunken, nun ist sie wieder gestiegen. Experten hatten erwartet, dass das Absinken der Inzidenz in Deutschland nicht anhält, da die Gesundheitsämter nicht nachkommen mit der Erfassung der Fälle und sich durch Nachmeldungen wieder mehr Fälle ergeben.

Auf Platz 2 folgt Thüringen mit ebenfalls vierstelliger Inzidenz im Schnitt. In Schleswig-Holstein liegt die Inzidenz im Schnitt bei 151,1 und damit am niedrigsten in Deutschland. Hier gibt es sogar einen Kreis mit einer Inzidenz unter 100: Dithmarschen. Auch im niedersächsischen Wilhelmshaven ist der Wert unter 100.

Die Inzidenzwerte gehen stark auseinander in Deutschland. Expert*innen sehen einen großen Zusammenhang zwischen Impfquote und Inzidenz. In Sachsen ist die Impfquote besonders niedrig.

Am Freitag hat auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder über neue Corona-Regeln im Freistaat informiert.

