In Deutschland wurden bisher rund 13.000 vollständig Geimpfte noch positiv auf das Coronavirus getestet.

Das entspricht bei insgesamt mehr als acht Millionen Zweitimpfungen etwa 0,16 Prozent. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

13.000 Corona-Infektionen nach vollständiger Impfung: Zeitraum nach der Zweitimpfung entscheidend

Es sei aber nicht klar, ob die Erkrankung bei vollem Impfschutz, also mehr als 14 Tage nach der zweiten Impfung, auftrat oder in den Tagen davor, erklärte das Gesundheitsministerium am Freitag (14. Mai 2021).

Impfungen können Corona-Infektionen zwar in den meisten Fällen verhindern, allerdings nicht zu hundert Prozent. Man geht außerdem davon aus, dass der Körper nach der zweiten Impfung rund zwei Wochen braucht, um den vollen Impfschutz aufzubauen.

Nach der ersten Impfung wurden nach Daten des Gesundheitsministeriums rund 44.000 Covid-19-Fälle gemeldet. Das entspricht bei mehr als 28,5 Millionen Erstgeimpften etwa 0,15 Prozent. 662 zweifach Geimpfte und rund 2000 einfach Geimpfte starben.

Da für diese Gruppen nun viele Erleichterungen gelten, interessieren sich viele Geimpfte und Genesene dafür, wie lange der Impfschutz überhaupt anhält, wann eine Auffrischung ansteht und wie lange man nach der Genesung immun gegen eine Neuinfektion ist.

