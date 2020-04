Beschränkungen verlängert - aber hier lockert die Regierung jetzt das öffentliche Leben: ein Überblick

Wie geht es mit den Corona-Beschränkungen nach dem 19. April in Deutschland weiter? Diese Frage beantwortete die Bundeskanzlerin zusammen mit dem Ministerpräsidenten in einer langen Videokonferenz. Das es dabei großen Klärungsbedarf gab, das zeigte die mehrfache Verschiebung einer angekündigten Pressekonferenz. Kurz nach 18 Uhr dann trat Kanzlerin Angela Merkel, Bayerns Ministerpräsident Söder, Hamburgs Oberbürgermeister Peter Tschentscher und Bundesfinanzminister Olaf Scholz vor die Presse. Hier das wichtigste der beschlossenen Maßnahmen in der Zusammenfassung:

Die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen bleiben mindestens bis zum 3. Mai bestehen. Darauf einigten sich die Minister heute. Aber: Es gibt erste Lockerungen. So sollen Geschäfte mit einer maximalen Ladenfläche von 800 Quadratmeter wieder öffnen dürfen - aber nur unter hohen Sicherheitsbestimmungen. So müssten laut Kanzlerin Merkel Konzepte erarbeitet und vorgelegt werden, in den zum Beispiel die Sicherheitsabstände klar festgelegt sind und auch Hygienezonen festgelegt sind, Geschäfte mit einer größeren Ladenfläche würden laut Markus Söder zu viele Menschen anlocken. Auch müsse man dringend Menschenschlangen auf den Straßen vor den Geschäften vermeiden.

"Masken-Gebot" für den ÖPNV und das Einkaufen "unabdingbar"

Für Bayerns Ministerpräsident Söder hat ein "Masken-Gebot" im ÖPNV und beim Einkaufen höchste Priorität. Nur so lasse sich eine Steigerung der Fallzahlen trotz Lockerungen vermeiden. Nebenbei betonte er mehrfach, das sein Bundesland stärker als andere Länder in Deutschland vom Coronavirus betroffen seien. Deswegen überlege er, gewisse Maßnahmen zeitversetzt umzusetzen.

In Sachen Schule liegt der Fokus für die Regierung aktuell nur auf den Abschlussklassen. Diese hätten Vorrang. In Bayern soll das Abitur am 10. Mai unter hohen Sicherheitsstandards beginnen - andere Länder werden den Start auf ein ähnliches Datum legen, so Söder. Auch werde man die Notbetreuung in Kindergärten und -tagesstätten weiter ausbauen. Das sei die logische Folge der Öffnung einzelner Geschäfte. Laut Söder werden dort Kapazitäten benötigt, weil Eltern wieder zur Arbeiten gehen müssten.

Gaststätten, Restaurants und vor allem Großveranstaltungen seien aktuell noch nicht denkbar. Letzte sollen frühestens im September 2020 wieder machbar sein, heißt es mehrfach im Verlauf der Presse-Konferenz. In Sachen Gastronomie wolle man sich heute nicht festlegen, wann und wie es dort weitergehen könne. Das werde erst wieder am 30. April ein Thema sein, wenn die Minister erneut über weitere Maßnahmen sprechen.

++ 18.37 Uhr: Wieso dürfen gerade Geschäfte mit 800 Quadratmeter öffnen? Söder: "Es kommt darauf an, unkontrollierte Situationen weiterhin zu verhindern. Dürften Geschäfte mit mehr Quadratmeter öffnen, wird die Dichte an Menschen zu hoch. Baurechtliche Vorschriften waren dort die Vorlage und Länder sind nicht verpflichtet, diese Vorgaben maximal auszureizen." Er finde es persönlich auch für zu hoch.

++ 18.35 Uhr: Jetzt gibt es Nachfragen von Pressevertretern. Die erste Nachfrage betrifft die Gastronomie. Die müsse ja weiterhin geschlossen bleiben. Auf die Nachfrage, ob da nicht "weitere Hilfen" sinnvoll wären antwortet die Kanzlerin, dass es dazu aktuell noch keine Aussagen gibt.

++ 18.34 Uhr: Die Regierung müsse mit Augenmaß weiter Änderungen beschließen und sich auch trauen, Fehler zuzugeben. Man werde die Entwicklungen bis zum 3. Mai beobachten. Deutschland sei auf dem "Weg in eine neue Normalität". Diese werde die Bevölkerung begleiten, solang man mit dem Virus leben muss. Erst wenn Therapiemöglichkeiten da sind, ist die richtige Normalität in Sicht.

++ 18.33 Uhr: Geschlossenheit ist sehr wichtig, so der Finanzminister. Und die hätte man heute unter den Ministern auch gemerkt. Am Ende konnte man einen Vorschlag entwickeln, mit dem alle Länder einverstanden seien.

++ 18.32 Uhr: "Deutschland hat Mittel und Möglichkeit, durch diese Krise sicher durchzukommen", so Scholz.

++ 18.32 Uhr: Nach Hamburgs OB spricht jetzt der Bundesfinanzminister Olaf Scholz.

++ 18.31 Uhr: Es bleibt nach wie vor das oberste Ziel "Gesundheit und Menschenleben zu schützen". Auch dürfe man keinesfalls das Gesundheitssystem in Deutschland überlassen. Deswegen müsse man mit der gleichen Disziplin weitermachen.

++ 18.30 Uhr: Damit man das Geschehen besser in den Griff bekommt, müsse man die Testkapazitäten erhöhen.

++ 18.29 Uhr: "Das Eis ist dünn", sagt er. Deswegen ist es nötig, dass man sehr dezent und Stück für Stück zur Normalität zurückkehre.

++ 18.28 Uhr: Hamburgs Oberbürgermeister Peter Tschentscher übernimmt jetzt.

++ 18.26 Uhr: Jetzt lobt Söder nochmals die Besprechung heute. "Im Großen und Ganzen" seien die Länder sich mit dem Bund einig. Zwar sei man noch lange nicht über dem Berg, aber so können man nach der Pandemie "gestärkt ins öffentliche Leben zurückkehren."

++ 18.24 Uhr: Masken-Gebot für den ÖPNV ist aber wichtig - sowohl auch die Stärkung der Forschung und den Ausbau der Gesundheitsämter. Nur so könne man die Infektionsketten beobachten und nachvollziehen.

++ 18.23 Uhr: Für Kitas und Kindergärten wollen die Länder die Notbetreuung weiter ausbauen, denn "wenn wir Geschäfte weiter öffnen, müssen wir auch die Betreuung weiter ausbauen.

++ 18.22 Uhr: Auch in Sachen Schule schließt sich Söder der Kanzlerin an: Das Abi in Bayern soll am 10. Mai starten - die Abschlussklassen haben jetzt vorerst Vorrang.

++ 18.21 Uhr: Großveranstaltungen sollen bis Ende August komplett abgesagt werden - bis dahin wird es laut Söder noch keine Medikamente oder einen Impfstoff geben. Gerade diese Veranstaltungen waren "Plattformen" zur Verbreitung des Virus.

++ 18.20 Uhr: Bis maximal 800 Quadratmeter dürfen Geschäfte wieder öffnen, so Söder. Aber: "Wir im Süden" werden das zeitversetzt machen, schiebt der Bayerische Ministerpräsident hinterher.

++ 18.19 Uhr: Ausgangsbeschränkungen müssen bestehen bleiben, Geschäfte dürfen mit Schutzbereichen und zum Beispiel Maskenpflicht nach und nach wieder öffnen.

++ 18.18 Uhr: Laut Söder ist die aktuell entspannte Lage eine Folge der richtigen Reaktion der Regierung, also die Einrichtung der Ausgangsbeschränkungen.

++ 18.17 Uhr: "Wir müssen erstmal mit Corona leben" - mindestens so lange, bis es einen Impfstoff geht. Vor allem der Süden des Landes - also das Bundesland Bayern im Besonderen - sind stärker vom Coronavirus betroffen.

++ 18.16 Uhr: "Deutschland ist besser durch die Krise gekommen - besser als andere Länder der Welt" - zu Beginn lobt Söder die Verhandlungen des heutigen Tages, aber auch den aktuellen Verlauf der Beschränkungen. Normalität kann es aber noch nicht geben.

++ 18.16 Uhr: Jetzt spricht Söder.

++ 18.15 Uhr: In Zukunft wollen die Minister mit den der Kanzlerin alle 14 Tage über die neuen Maßnahmen sprechen. Die Ausgangsbeschränkungen werden nun erstmal bis zum 3. Mai verlängert - am 30. April soll dann über die Fortführung gesprochen werden.

++ 18.14 Uhr: Die Öffnung weiterer Geschäfte war auch Thema: Hier sollen Läden mit entsprechender Fläche wieder öffnen, allerdings müsse man auch hier Hygiene-Konzepte erarbeiten. Auch lange Schlangen auf den Straßen vor diesen Geschäften müssten verhindert werden.

++ 18.13 Uhr: Zum Thema Friseure sagt Merkel, dass diese Hygienekonzepte erarbeiten müssen - dann dürften diese ab dem 4. Mai wieder öffnen.

++ 18.12 Uhr: In Sachen Schulen wollen sich die Länder vorerst auf die Klassen konzentrieren, die in diesem Jahr ihren Abschluss schreiben. Danach könne man sich auf die anderen Klassen konzentrieren.

++ 18.11 Uhr: Für die Pflegeheime sollen "individuelle Pläne" erstellt werden, damit man passend auf die aktuelle Isolation reagieren und diese bestenfalls eindämmen kann.

++ 18.10 Uhr: Wichtig ist laut Merkel auch, dass an der Registrierung weiterer Infizierten weiter gearbeitet wird. Auch sollen - vor allem im ÖPNV und beim Einkaufen - Masken getragen werden. Das empfiehlt die Bundesregierung "dringend".

++ 18.09 Uhr: Weiter ist wichtig, laut Merkel, Abstand zu halten. Die 1,5-Meter gelten weiterhin. Auch die Beschränkungen, dass man lediglich mit Personen des eigenen Haushalts Kontakt haben darf, sollen bestehen bleiben. Darauf haben sich die Minister und die Kanzlerin geeinigt.

++ 18.09 Uhr: "Es darf kein falsches Vorpreschen geben", so Angela Merkel.

++ 18.08 Uhr: Die Maßnahmen sorgten laut Merkel vor allem dazu bei, dass das deutsche Gesundheitssystem mit dem Coronavirus bislang gut klargekommen ist. Aber: Es ist nur ein Zwischenerfolg - "nicht mehr und nicht weniger". Auch sei dieser Erfolg zerbrechlich.

++ 18.06 Uhr: Zum Start der PK bedankt sich die Kanzlerin auch bei den Bürgern, die mit ihrem Handeln bereits viel zum Erreichen der Ziele beigesteuert.

++ 18.05 Uhr: Merkel: "Wir haben uns beraten, in den letzten Tagen intensiv besprochen und uns über die nächste Phase abgestimmt"

++ 18.05 Uhr: Die PK beginnt. Bundeskanzlerin Merkel hat den Raum betreten.

