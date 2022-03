Cold Case: Polizei Koblenz sucht wieder Zeugen

Vor mehr als 30 Jahren: Junge Frau verliert auf A3 bei Neuwied ihr Leben

"Aktenzeichen XY" berichtet am Mittwoch (16. März 2022) über den traurigen Fall

Am späten Abend des 7. August 1991 starb eine junge Frau auf der A3 bei Neuwied. Mehr als 30 Jahre später ist immer noch nicht geklärt, wer sie ist. Die Polizei hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben: Sie sucht Zeugen: Wer kennt die junge Frau auf dem Bild?

Von mindestens einem Fahrzeug überrollt - junge Frau stirbt auf A3 bei Neuwied

Wie die Polizei gegenüber inRLP.de erläutert, verlor die junge Frau auf der Autobahn ihr Leben. Sie wurde von mindestens einem Fahrzeug überrollt und verstarb an inneren Verletzungen.

Auf der gegenüberliegenden Seite der Fundstelle befindet sich an der Richtungsfahrbahn Frankfurt / Main die Rastanlage Fernthal. Dort konnten Zeugen ermittelt werden, die die Frau tagsüber im Bereich der Raststätte gesehen haben dürften.

Trotz weltweiter Ermittlungen und einer Ausstrahlung des Falles im Januar 2005 in der Sendung "Aktenzeichen XY" konnte die Identität der Frau nicht geklärt werden.

Unbekannte hatte zumindest eine vorangegangene Schwangerschaft

Am Tag ihres Todes sah die junge Frau so aus:

Die Frau war zwischen 20 und 30 Jahre alt , eher im Bereich von 20 Jahren

, eher im Bereich von 20 Jahren Bei einem Körpergewicht von 65 Kilogramm war sie 174 Zentimeter groß und schlank

von 65 Kilogramm war sie 174 Zentimeter groß und schlank Sie hatte bis zu drei Zentimeter lange, glatte, blonde Haare

Die Augenfarbe war blau

An den Armen und Beinen hatte sie zahlreiche Narben

Am rechten Oberarm hatte sie an typischer Stelle zwei Impfnarben

Die Frau hatte zumindest eine vorangegangene Schwangerschaft

Oberhalb des linken Ohres hatte sie eine auffällige, kirschkerngroße Knochenwucherung

Beschreibung / besondere Merkmale:

Kleidung: beigefarbene Wollstrumpfhose, ärmelloses, rotweißes Kleid mit grünem Blumenmuster, rote Badesandaletten mit grünen, blauen und gelben Farbtupfern, kein Büstenhalter, kein Slip

beigefarbene Wollstrumpfhose, ärmelloses, rotweißes Kleid mit grünem Blumenmuster, rote Badesandaletten mit grünen, blauen und gelben Farbtupfern, kein Büstenhalter, kein Slip Schmuck: silberner Ohrring linkes Ohr, silberne Halskette mit einem kleinen Hollandschuh als Anhänger, rechter Ringfinger silberfarbener Ring, kupferfarbene Swatch-Armbanduhr

Neue Hinweise: Wer kennt die Frau auf dem Bild?

Nach weiteren Veröffentlichungen in verschiedenen Medien gingen im Herbst 2019 neue Hinweise ein, berichtet die Polizei. Demnach könnte sich die unbekannte Frau zumindest vorübergehend im Raum Köln aufgehalten haben.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde ein altes Foto aus dem Jahr 1983 bekannt, welches im ehemaligen Kölner Frühlokal "Brückeck" entstanden sein dürfte.

Im Hintergrund kann eine weibliche Person erkannt werden, welche starke Ähnlichkeit mit der unbekannten Toten hat. Sie hatte kurze, blonde Haare, war schlank und trug ein gelbes Oberteil und vermutlich eine Halskette. Neben der Frau sitzt ein unbekannter Mann, welcher vermutlich ein blaues Hemd trug und eine Zigarette in der Hand hielt.

"Aktenzeichen XY" berichtet erneut über Cold Case

Die beiden im Bildvordergrund erkennbaren Männer konnten zwischenzeitlich ermittelt werden, ohne neue Hinweise auf die unbekannte Frau auf dem Foto oder ihren unbekannten Gesprächspartner zu erlangen, erklärt die Polizei.

Die bezüglich des Fotos eingeleiteten Ermittlungen führten bisher ebenfalls nicht zur Identifizierung der unbekannten Toten, sodass der Fall nunmehr am Mittwoch (16. März 2022) erneut bei "Aktenzeichen XY" ausgestrahlt wurde.

Bürgerinnen und Bürger, die Hinweise in diesem Fall geben können, wissen, wer die unbekannte Tote oder die blonde Frau in der Gaststätte ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02631/878-344 an die Polizei Neuwied zu wenden. Die Identität der Toten von der A3 bei Neuwied soll nun endlich aufgeklärt werden.