Es ist das Ende einer Ära: 18 Jahre lang war ZDF-Moderator Claus Kleber das Gesicht des "heute journals" und somit für Millionen von Fernsehzuschauer*innen in ganz Deutschland eine wichtige Fernsehfigur.

Nun hört der 66-Jährige zum Ende des Jahres auf. Am kommenden Donnerstag, 30. Dezember, wird er das letzte "heute journal" moderieren - nun ist die spannende Frage, wie es danach für ihn weitergeht.

Vorfreude auf freie Abende: Mehr Zeit für Sozialleben

In einem Interview äußerte sich der Moderator gegenüber der dpa erfreut über die bevorstehende Zeit. Er werde sich zunächst "über das riesige Geschenk freuen", das er nun bekomme: "Mehr als 160 Abende im Jahr, die plötzlich frei sind".

Diese neu gewonnene Freizeit möchte der Journalist nun erst einmal genießen und "das Phänomen kennen lernen, von dem alle so viel reden - soziales Leben, Freundschaften."

Kleber bleibt Fernseh-Macher - doch die Richtung ändert sich

Dennoch wird das Fernsehmachen weiterhin integraler Bestandteil seines Lebens sein. Kleber will nach der Zeit als Moderator weiter beim Fernsehen arbeiten und vor allem Dokus drehen. Bereits in den vergangenen Jahren hatte Kleber immer wieder Doku-Reisen gemacht und große Themen wie den Hunger in der Welt oder die Digitalisierung behandelt.

Diese Dokumentationen seien ihm von Anfang an am Herzen gelegen. "Weil ich die Welt kennenlernen durfte. Nicht wie ein Tourist, sondern wie ein Mensch, der in das alltägliche Leben eintaucht." Auch hier erhofft sich Kleber einen Mehrwert durch die neu gewonnene Zeit. Früher habe er die Geschichten "immer in den Kalender gezwängt", auch wenn dafür gar keine Zeit gewesen sei. "Das wird hoffentlich anders, leichter."

Thematisch möchte sich Kleber dabei noch nicht so ganz festlegen: "Über die Jahre sind die großen, unhandlichen Themen so eine Art Spezialität für meine Autoren-Kollegin Angela Andersen und mich geworden: Atombomben, Welternährung, Klimawandel, digitale Revolution, Menschenrechte. Geschichten, die in der ganzen Welt spielten. Immer sehr komplex. Vielleicht finden wir auch mal etwas anderes", resümiert der 66-Jährige im Interview.

Fast Chefredakteur beim "Spiegel": "War Zentimeter von Unterschrift weg"

Nicht immer war eine Fernseh-Karriere die einzige Option für Kleber: Der ZDF-Journalist wäre vor Jahren um ein Haar Chefredakteur beim Magazin "Der Spiegel" geworden. "Ich habe die Gespräche mit dem 'Spiegel' schon sehr ernsthaft geführt und ich war zwei Zentimeter weg von der Unterschrift. Der Vertrag war fertig", sagte der 66-Jährige. 2007 war Kleber im Gespräch für den Chefposten bei dem Hamburger Nachrichtenmagazin gewesen.

Rückblickend bedauert der 66-Jährige es aber nicht, beim ZDF geblieben zu sein. "Wir haben es, glaube ich, beide, das ZDF und ich, nicht bereut. Dabei hatte ich mich eigentlich schon für den 'Spiegel' entschieden."

Christian Sievers als Nachfolger: "Besser hätte es nicht laufen können"

Seit einiger Zeit steht nun auch ein Nachfolger fest: ZDF-Moderator Christian Sievers wird Klebers Posten übernehmen. "Ich freue mich sehr. Besser hätte es nicht laufen können" kommentierte Kleber die Wahl seines Nachfolgers auf Twitter.

Übrigens: Wer sich schon immer gefragt hat, was Nachrichtensprecher*innen in der Zeit des Abspanns nach einer Nachrichtensendung sagen, hat jetzt zumindest eine Antwort darauf: "Es ist auch schon vorgekommen, dass wir uns darüber amüsiert haben, noch im Schaufenster zu stehen, obwohl wir nichts mehr zu sagen haben: 'So, jetzt werden sich wieder alle fragen, worüber wir sprechen'", plauderte Kleber aus dem Jorunalisten-Nähkästchen.