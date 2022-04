Chemnitz vor 1 Stunde

Leichenfund nach Hinweis

Vier Leichen am Ostermontag in Wohnhaus entdeckt - Polizei spricht von gewaltsamem Tod

Die Polizei hat am Ostermontag in einem Chemnitzer Ortsteil vier tote Menschen entdeckt. Die Hintergründe zu der Tat, die sich in einem Wohnhaus abgespielt haben soll, sind derzeit noch unklar. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge sind die zwei Männer und zwei Frauen gewaltsam ums Leben gekommen.