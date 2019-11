Cannabis-Verbot: Drogenbeauftragte will neue Wege gehen - kommt die Teilfreigabe?

Die Präsentation des Drogen- und Suchtberichts 2019 hat die neue Drogenbeauftragte der Bundesregierung Daniela Ludwig (CSU) zum Anlass genommen, um das Thema Cannabis-Verbot wieder anzustoßen.

Cannabis-Verbot neu diskutieren: Offener Dialog mit Befürwortern und Gegnern

Ludwig strebt eine breite Debatte über die Teilfreigabe von Cannabis an. Sie will mit Befürwortern und Gegnern einen offenen Dialog suchen, sagte sie am Rande der Vorstellung in Berlin. Der Gesundheitsschutz für Jugendliche soll dabei eine große Rolle spielen. Eine Freigabe für harte Drogen wie Kokain oder Heroin soll es aber keinesfalls geben.

Zum Video "Fünf gute Gründe, weshalb Cannabis legalisiert werden sollte"

Wie der Evangelische Pressedienst (epd) berichtet, ist Cannabis die am häufigsten konsumierte Droge in Deutschland. Bei jungen Erwachsenen (18 bis 25 Jahre) und Erwachsenen weist der Bericht einen neuerlichen Anstieg aus. In Deutschland sind die Bestandteile der Cannabis-Pflanze Hanf, Haschisch und Marihuana per Gesetz verboten. Nur als Arzneimittel auf ärztliche Verschreibung darf Cannabis seit März 2017 kontrolliert ausgegeben werden.