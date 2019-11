C aus CDU verschwunden: Aufregung um einen Buchstaben

CDU mal ohne C: An der Berliner Parteizentrale der Christdemokraten hat am Donnerstagmorgen ein Teil des großen Logos gefehlt. Greenpeace-Aktivisten hätten den großen roten Buchstaben im Konrad-Adenauer-Haus entfernt, teilte die Umweltschutzorganisation mit. Das verbleibende "DU" ergänzten die Aktivisten mit einem Banner, so dass an der Glasfassade im Stil der biblischen zehn Gebote stand: "Du sollst das Klima schützen".

Protest gegen "desaströse Klimapolitik"

Mit der Aktion solle gegen die "desaströse Klimapolitik" der Partei protestiert werden, teilte Greenpeace mit. Die CDU müsse "zum C in ihrem Namen" stehen. Das "C" in der CDU steht für "christlich" - das sollte auch den Erhalt der Schöpfung und damit den Kampf gegen die Klimakrise beinhalten, argumentieren die Umweltschützer. Sie werden Kanzlerin Angela Merkel und ihrer Partei vor, seit vielen Jahren beim Klimaschutz auf der Bremse zu stehen.